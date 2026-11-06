Gia Lai tổng duyệt chương trình nghệ thuật “Đêm hội cồng chiêng”

Tại buổi tổng duyệt, trên sân khấu thực cảnh tái hiện đời sống, sinh hoạt cộng đồng, các nghệ nhân đã trình diễn những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình thông qua các tiết mục đặc sắc, có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Quang cảnh buổi tổng duyệt. Ảnh: Lam Nguyên

Bên cạnh các liên khúc cồng chiêng, khán giả còn được thưởng thức những ca khúc đậm hơi thở cao nguyên như: Tiếng chiêng gọi mùa lúa chín, Rước nước về làng, Ngày mai anh đi, Chư Sê nắng lên, Em ở làng nào, Chào Gia Lai, Giai điệu dân ca Bahnar ru con, Ke ơi… với sự góp mặt của các giọng ca: Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam, Nghệ sĩ Ưu tú Cao Minh, ca sĩ Phạm Anh Khoa…



Chương trình nghệ thuật còn gây ấn tượng bởi 2 ca khúc được sáng tác riêng cho lễ hội, do chính tác giả biểu diễn, đó là Vang xa tiếng cồng chiêng của nhạc sĩ, ca sĩ người Đức gốc Việt Vinh Khuất và Giữ lấy cồng chiêng của ca sĩ Thái Dương 9X.

Sân khấu thực cảnh với nhiều điểm nhấn ấn tượng tại chương trình. Ảnh: Lam Nguyên

Chương trình kết thúc với phần hòa giọng của tất cả các nghệ sĩ với liên khúc Tiếng trống cao nguyên. Tất cả góp phần làm nên một không gian Festival rực rỡ sắc màu, đậm đà bản sắc văn hóa Tây Nguyên.



Cuối buổi tổng duyệt, Ban tổ chức rút kinh nghiệm về một số vấn đề nhằm đảm bảo tốt nhất khâu âm thanh, ánh sáng và hài hòa phần trình diễn của các nghệ nhân và ca sĩ để mang đến một chương trình mãn nhãn, xứng tầm một sự kiện lớn của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.