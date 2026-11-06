Gia Lai hôm nay
Du lịch xanh
Điểm đến Gia Lai
Khám phá và trải nghiệm
Kỹ năng sống
Văn hóa và Bản sắc
Ẩm thực Gia Lai
Cẩm nang du lịch
Đi muôn phương
Multimedia
{ Gia Lai sáng tạo { Emagazine { Infographic { Gia Lai mỗi tuần một điểm đến { Video { 60s Gia Lai

Khám phá và trải nghiệm

Gia Lai: 1.500 nghệ nhân tham gia lễ hội đường phố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI CHU HẰNG CHU HẰNG

(GLO)- Chiều 6-11, trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026, khoảng 1.500 nghệ nhân trong và ngoài tỉnh tham gia lễ hội đường phố, mang đến không gian văn hóa đa sắc màu với trang phục truyền thống, âm thanh cồng chiêng và những màn trình diễn nghệ thuật dân gian đặc sắc. 

Lễ hội đường phố quy tụ 39 đoàn nghệ nhân, trong đó có 29 đoàn của Gia Lai và các đoàn đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Các đoàn được chia thành 2 nhóm, xuất phát đồng thời từ hai địa điểm khác nhau trên địa bàn phường Pleiku.

1500-nghe-nhan-tham-gia-le-hoi-duong-pho.jpg
Đúng 15 giờ, các đoàn nghệ nhân xuất phát diễu hành về Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Hoàng Hoài

Nhóm thứ nhất gồm 21 đoàn, tập kết và xuất phát tại Nhà Thiếu nhi Pleiku (số 60 đường Hai Bà Trưng), di chuyển theo lộ trình đường Hai Bà Trưng - Quang Trung - Trần Hưng Đạo. Nhóm này có sự tham gia của các đoàn nghệ nhân đến từ Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Huế, Đồng Nai, Đắk Lắk cùng các địa phương trong tỉnh như Chư Păh, Tơ Tung, An Khê, Vĩnh Thạnh, Đức Cơ, Mang Yang, Phú Thiện, An Lão, Kông Chro, Phú Túc, Bình Phú, Chư Sê, Pleiku, Kim Sơn và Ayun Pa.

1500-nghe-nhan-tham-gia-le-hoi-duong-pho-5967.jpg
Lễ hội đường phố là dịp để nghệ nhân các địa phương giao lưu, giới thiệu và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống. Ảnh: Hoàng Hoài

Nhóm thứ hai gồm 18 đoàn, tập kết tại Hội trường 2/9 (đường Hoàng Hoa Thám), di chuyển qua các tuyến đường Hoàng Hoa Thám - Trần Phú - Trần Hưng Đạo. Các đoàn nghệ nhân đến từ Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Trị, Phú Thọ, Thanh Hóa và nhiều địa phương trong tỉnh như Kbang, Chư Prông, Vân Canh, Đak Đoa, Ia Pa, Ia Grai, Đak Pơ, Chư Pưh, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Ia Grai, làng Mrông Yố (xã Ia Phí), làng Đak Asêl (xã Sơn Lang), Ia Sao và làng Kon Măh (xã Ia Khươl).

1500-nghe-nhan-tham-gia-le-hoi-duong-pho-9132.jpg
Đoàn nghệ nhân dân tộc Bahnar xã Kbang dẫn đoàn xuất phát từ Hội trường 2/9. Ảnh: Chu Hằng

Trên hành trình diễu hành, các nghệ nhân khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống, mang theo cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc, đạo cụ, mô hình, con rối và cà kheo. Tiếng cồng chiêng hòa cùng nhịp xoang, những màn trình diễn dân gian và sắc màu thổ cẩm tạo nên không khí náo nhiệt, thu hút đông đảo người dân, du khách theo dõi, ghi hình và hòa mình vào ngày hội.

da-nang.jpg
Các đoàn nghệ nhân tỉnh bạn tự hào giới thiệu trang phục, nhạc cụ và những nét văn hóa truyền thống của địa phương trong lễ hội đường phố. Ảnh: Chu Hằng

Không chỉ giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của từng cộng đồng, lễ hội còn là dịp để các đoàn nghệ nhân gặp gỡ, giao lưu, góp phần kết nối các vùng văn hóa và lan tỏa giá trị di sản truyền thống đến công chúng.

1500-nghe-nhan-tham-gia-le-hoi-duong-pho-9707.jpg
39 đoàn nghệ nhân trong và ngoài tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, Quảng trường Đại Đoàn Kết sau hành trình diễu hành qua các tuyến phố Pleiku. Ảnh: Hoàng Hoài

Hai nhóm diễu hành từ hai hướng hội tụ tại khu vực tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, Quảng trường Đại Đoàn Kết để chụp ảnh lưu niệm, sau đó tiếp tục tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa truyền thống trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026.

Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng tại lễ hội đường phố:

dieu-hanh-trang-phuc-dan-toc-ruc-ro.png
﻿Nghệ nhân dân tộc Cơtu đến từ TP. Huế trình diễn nhạc cụ dân tộc, giới thiệu nét văn hóa truyền thống đặc sắc của địa phương trong lễ hội đường phố thuộc Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026. Ảnh: Hoàng Hoài
thanh-hoa.jpg
Đoàn nghệ nhân tới từ tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Chu Hằng
1500-nghe-nhan-tham-gia-le-hoi-duong-pho-1231.jpg
Những bộ trang phục thổ cẩm rực rỡ góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu tại lễ hội đường phố. Ảnh: Hoàng Hoài
chu-prong.jpg
Các nghệ nhân Jrai nhí xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) hóa trang thành những “dị nhân”, dẫn đầu đoàn diễu hành. Ảnh: Chu Hằng
1500-nghe-nhan-tham-gia-le-hoi-duong-pho-1417.jpg
Đoàn nghệ nhân cồng chiêng nhí xã Tơ Tung (tỉnh Gia Lai). Ảnh: Hoàng Hoài
ia-pa.jpg
Đoàn nghệ nhân Jrai xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai). Ảnh: Chu Hằng
1500-nghe-nhan-tham-gia-le-hoi-duong-pho-9317.jpg
Đoàn nghệ nhân đến từ xã Ayun Pa. Ảnh: Hoàng Hoài
doan-nghe-nhan-toi-tu-tinh-khanh-hoa-anh-chu-hang.jpg
Đoàn nghệ nhân tới từ tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Chu Hằng
1500-nghe-nhan-tham-gia-le-hoi-duong-pho-9897.jpg
Các nghệ nhân đeo mặt nạ, mang đạo cụ và nhạc cụ dân gian độc đáo, tái hiện những hình ảnh văn hóa truyền thống trong lễ hội đường phố thuộc Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026. Ảnh: Hoàng Hoài
doan-nghe-nhan-dan-toc-jrai-xa-ia-grai-tinh-gia-lai-hao-hung-tham-gia-dieu-hanh-trong-nhung-bo-trang-phuc-truyen-thong-anh-chu-hang.jpg
Đoàn nghệ nhân dân tộc Jrai xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai) hào hứng tham gia diễu hành trong những bộ trang phục truyền thống. Ảnh: Chu Hằng
1500-nghe-nhan-tham-gia-le-hoi-duong-pho-7829.jpg
Đoàn nghệ nhân tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Hoàng Hoài
dak-po.jpg
Đoàn nghệ nhân dân tộc Bahanar xã Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) rộn ràng hòa mình vào không khí lễ hội đường phố. Ảnh: Chu Hằng
phu-tho.jpg
Đoàn nghệ nhân tới từ tỉnh Phú Thọ mang đến lễ hội sắc màu văn hóa truyền thống đặc sắc. Ảnh: Chu Hằng
noi-tru-iagrai.jpg
Đoàn cồng chiêng nhí của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Ia Grai (xã Ia Grai) tham gia tại lễ hội đường phố. Ảnh: Chu Hằng
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Sôi nổi chuỗi hoạt động “Điểm hẹn di sản”

Sôi nổi chuỗi hoạt động “Điểm hẹn di sản”

(GLO)- Sáng 4-11, tại tổ dân phố Plei Kép, UBND phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San tổ chức chuỗi hoạt động “Điểm hẹn di sản” với chủ đề “Đam San - Hành trình di sản”.

Có thể bạn quan tâm

Lên rừng, chạm vào thiên nhiên

Lên rừng, chạm vào thiên nhiên

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Đến Gia Lai, du khách có thể chọn “xuống biển” hoặc “lên rừng”. Ở vùng cao nguyên phía Tây tỉnh, những dòng suối len qua phố, thác nước giữa đại ngàn hay cung đường leo núi mở ra hành trình khám phá thiên nhiên theo cách riêng, gần gũi, khoáng đạt và đầy sức gợi.

Hội chợ OCOP Pleiku 2026: Kết nối sản phẩm, lan tỏa bản sắc phố núi

Hội chợ OCOP Pleiku 2026: Kết nối sản phẩm, lan tỏa bản sắc Phố núi

Welcome to Gia Lai

(GLO)- Từ sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương đến không gian văn hóa Jrai giàu bản sắc, Hội chợ OCOP và Đặc sản ẩm thực Phố núi Pleiku năm 2026 tạo cơ hội quảng bá, kết nối tiêu thụ hàng hóa; đồng thời mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm về văn hóa, ẩm thực đặc trưng của Phố núi.

Rạo rực mùa dã quỳ về…

Rạo rực mùa dã quỳ về…

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Không hiểu sao cứ mỗi dịp cuối hạ sang thu, tôi cùng nhóm bạn một thời là những công dân phố núi (Tây Gia Lai), nay định cư tại TP. Hồ Chí Minh lại rạo rực, háo hức rủ nhau về trải nghiệm mùa hoa dã quỳ - cồng chiêng phố núi đến vậy…

Tổ chức chương trình “Đêm Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và Trải nghiệm” tại làng Vĩnh An.

Tổ chức chương trình “Đêm Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và Trải nghiệm” tại làng Vĩnh An

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Tối 11-9, tại làng Vĩnh An (xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai) sẽ diễn ra chương trình "Đêm Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và Trải nghiệm". Người dân và du khách sẽ có dịp trải nghiệm với nhiều chương trình phong phú, mang đậm bản sắc địa phương.

Khám phá phố núi Pleiku bằng xe điện

Khám phá phố núi Pleiku bằng xe điện

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Những chuyến xe điện 4 bánh đang mang đến một cách khám phá Pleiku chậm rãi và thú vị, khi du khách có thể thong dong ngắm phố phường, cảm nhận nhịp sống và vẻ đẹp phố núi qua từng cung đường. Đặc biệt, hành trình trong chiều mưa càng làm trải nghiệm trở nên thi vị.

Lễ hội “Ngàn hoa về phố biển” hút khách tham quan

Lễ hội “Ngàn hoa về phố biển” hút khách tham quan

Phóng sự

(GLO)- Hàng ngàn sắc hoa rực rỡ hội tụ bên bờ biển Quy Nhơn, tạo nên không gian trải nghiệm độc đáo tại Lễ hội “Ngàn hoa về phố biển”. Không chỉ khoe sắc, lễ hội còn đưa những nét văn hóa Tây Nguyên đến gần hơn với người dân và du khách.

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Men theo bờ sông Ba đoạn chảy qua buôn Tơnia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), khi nắng cuối ngày hắt những tia vàng lấp lánh trên mặt nước, chúng tôi bắt gặp những vật thể lạ nhô lên khỏi lớp đất sét. 