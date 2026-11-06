Gia Lai: 1.500 nghệ nhân tham gia lễ hội đường phố

(GLO)- Chiều 6-11, trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026, khoảng 1.500 nghệ nhân trong và ngoài tỉnh tham gia lễ hội đường phố, mang đến không gian văn hóa đa sắc màu với trang phục truyền thống, âm thanh cồng chiêng và những màn trình diễn nghệ thuật dân gian đặc sắc.

Lễ hội đường phố quy tụ 39 đoàn nghệ nhân, trong đó có 29 đoàn của Gia Lai và các đoàn đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Các đoàn được chia thành 2 nhóm, xuất phát đồng thời từ hai địa điểm khác nhau trên địa bàn phường Pleiku.

Đúng 15 giờ, các đoàn nghệ nhân xuất phát diễu hành về Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Hoàng Hoài

Nhóm thứ nhất gồm 21 đoàn, tập kết và xuất phát tại Nhà Thiếu nhi Pleiku (số 60 đường Hai Bà Trưng), di chuyển theo lộ trình đường Hai Bà Trưng - Quang Trung - Trần Hưng Đạo. Nhóm này có sự tham gia của các đoàn nghệ nhân đến từ Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Huế, Đồng Nai, Đắk Lắk cùng các địa phương trong tỉnh như Chư Păh, Tơ Tung, An Khê, Vĩnh Thạnh, Đức Cơ, Mang Yang, Phú Thiện, An Lão, Kông Chro, Phú Túc, Bình Phú, Chư Sê, Pleiku, Kim Sơn và Ayun Pa.

Lễ hội đường phố là dịp để nghệ nhân các địa phương giao lưu, giới thiệu và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống. Ảnh: Hoàng Hoài

Nhóm thứ hai gồm 18 đoàn, tập kết tại Hội trường 2/9 (đường Hoàng Hoa Thám), di chuyển qua các tuyến đường Hoàng Hoa Thám - Trần Phú - Trần Hưng Đạo. Các đoàn nghệ nhân đến từ Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Trị, Phú Thọ, Thanh Hóa và nhiều địa phương trong tỉnh như Kbang, Chư Prông, Vân Canh, Đak Đoa, Ia Pa, Ia Grai, Đak Pơ, Chư Pưh, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Ia Grai, làng Mrông Yố (xã Ia Phí), làng Đak Asêl (xã Sơn Lang), Ia Sao và làng Kon Măh (xã Ia Khươl).

Đoàn nghệ nhân dân tộc Bahnar xã Kbang dẫn đoàn xuất phát từ Hội trường 2/9. Ảnh: Chu Hằng

Trên hành trình diễu hành, các nghệ nhân khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống, mang theo cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc, đạo cụ, mô hình, con rối và cà kheo. Tiếng cồng chiêng hòa cùng nhịp xoang, những màn trình diễn dân gian và sắc màu thổ cẩm tạo nên không khí náo nhiệt, thu hút đông đảo người dân, du khách theo dõi, ghi hình và hòa mình vào ngày hội.

Các đoàn nghệ nhân tỉnh bạn tự hào giới thiệu trang phục, nhạc cụ và những nét văn hóa truyền thống của địa phương trong lễ hội đường phố. Ảnh: Chu Hằng

Không chỉ giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của từng cộng đồng, lễ hội còn là dịp để các đoàn nghệ nhân gặp gỡ, giao lưu, góp phần kết nối các vùng văn hóa và lan tỏa giá trị di sản truyền thống đến công chúng.

39 đoàn nghệ nhân trong và ngoài tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, Quảng trường Đại Đoàn Kết sau hành trình diễu hành qua các tuyến phố Pleiku. Ảnh: Hoàng Hoài

Hai nhóm diễu hành từ hai hướng hội tụ tại khu vực tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, Quảng trường Đại Đoàn Kết để chụp ảnh lưu niệm, sau đó tiếp tục tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa truyền thống trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026.

Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng tại lễ hội đường phố:

﻿Nghệ nhân dân tộc Cơtu đến từ TP. Huế trình diễn nhạc cụ dân tộc, giới thiệu nét văn hóa truyền thống đặc sắc của địa phương trong lễ hội đường phố thuộc Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026. Ảnh: Hoàng Hoài

Đoàn nghệ nhân tới từ tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Chu Hằng

Những bộ trang phục thổ cẩm rực rỡ góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu tại lễ hội đường phố. Ảnh: Hoàng Hoài

Các nghệ nhân Jrai nhí xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) hóa trang thành những “dị nhân”, dẫn đầu đoàn diễu hành. Ảnh: Chu Hằng

Đoàn nghệ nhân cồng chiêng nhí xã Tơ Tung (tỉnh Gia Lai). Ảnh: Hoàng Hoài

Đoàn nghệ nhân Jrai xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai). Ảnh: Chu Hằng

Đoàn nghệ nhân đến từ xã Ayun Pa. Ảnh: Hoàng Hoài

Đoàn nghệ nhân tới từ tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Chu Hằng

Các nghệ nhân đeo mặt nạ, mang đạo cụ và nhạc cụ dân gian độc đáo, tái hiện những hình ảnh văn hóa truyền thống trong lễ hội đường phố thuộc Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026. Ảnh: Hoàng Hoài

Đoàn nghệ nhân dân tộc Jrai xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai) hào hứng tham gia diễu hành trong những bộ trang phục truyền thống. Ảnh: Chu Hằng

Đoàn nghệ nhân tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Hoàng Hoài

Đoàn nghệ nhân dân tộc Bahanar xã Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) rộn ràng hòa mình vào không khí lễ hội đường phố. Ảnh: Chu Hằng

Đoàn nghệ nhân tới từ tỉnh Phú Thọ mang đến lễ hội sắc màu văn hóa truyền thống đặc sắc. Ảnh: Chu Hằng