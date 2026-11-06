Gia Lai: 1.500 nghệ nhân tham gia lễ hội đường phố

(GLO)- Chiều 6-11, trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026, khoảng 1.500 nghệ nhân trong và ngoài tỉnh tham gia lễ hội đường phố, mang đến không gian văn hóa đa sắc màu với trang phục truyền thống, âm thanh cồng chiêng và những màn trình diễn nghệ thuật dân gian đặc sắc.
Lễ hội đường phố quy tụ 39 đoàn nghệ nhân, trong đó có 29 đoàn của Gia Lai và các đoàn đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Các đoàn được chia thành 2 nhóm, xuất phát đồng thời từ hai địa điểm khác nhau trên địa bàn phường Pleiku.
Nhóm thứ nhất gồm 21 đoàn, tập kết và xuất phát tại Nhà Thiếu nhi Pleiku (số 60 đường Hai Bà Trưng), di chuyển theo lộ trình đường Hai Bà Trưng - Quang Trung - Trần Hưng Đạo. Nhóm này có sự tham gia của các đoàn nghệ nhân đến từ Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Huế, Đồng Nai, Đắk Lắk cùng các địa phương trong tỉnh như Chư Păh, Tơ Tung, An Khê, Vĩnh Thạnh, Đức Cơ, Mang Yang, Phú Thiện, An Lão, Kông Chro, Phú Túc, Bình Phú, Chư Sê, Pleiku, Kim Sơn và Ayun Pa.
Nhóm thứ hai gồm 18 đoàn, tập kết tại Hội trường 2/9 (đường Hoàng Hoa Thám), di chuyển qua các tuyến đường Hoàng Hoa Thám - Trần Phú - Trần Hưng Đạo. Các đoàn nghệ nhân đến từ Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Trị, Phú Thọ, Thanh Hóa và nhiều địa phương trong tỉnh như Kbang, Chư Prông, Vân Canh, Đak Đoa, Ia Pa, Ia Grai, Đak Pơ, Chư Pưh, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Ia Grai, làng Mrông Yố (xã Ia Phí), làng Đak Asêl (xã Sơn Lang), Ia Sao và làng Kon Măh (xã Ia Khươl).
Trên hành trình diễu hành, các nghệ nhân khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống, mang theo cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc, đạo cụ, mô hình, con rối và cà kheo. Tiếng cồng chiêng hòa cùng nhịp xoang, những màn trình diễn dân gian và sắc màu thổ cẩm tạo nên không khí náo nhiệt, thu hút đông đảo người dân, du khách theo dõi, ghi hình và hòa mình vào ngày hội.
Không chỉ giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của từng cộng đồng, lễ hội còn là dịp để các đoàn nghệ nhân gặp gỡ, giao lưu, góp phần kết nối các vùng văn hóa và lan tỏa giá trị di sản truyền thống đến công chúng.
Hai nhóm diễu hành từ hai hướng hội tụ tại khu vực tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, Quảng trường Đại Đoàn Kết để chụp ảnh lưu niệm, sau đó tiếp tục tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa truyền thống trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026.
Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng tại lễ hội đường phố:
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