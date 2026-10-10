Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Điểm đến Gia Lai

Rực rỡ sắc hoa bằng lăng trên sườn núi Cát Hải

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHÚ HÒA
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Những ngày đầu tháng 10, trên các sườn núi Cát Hải (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai), những tán bằng lăng rừng đồng loạt khoe sắc tím hồng, nổi bật giữa màu xanh của núi đồi, tạo nên bức tranh phong cảnh đầy sức sống.

Từ khu dân cư dưới chân núi Cát Hải nhìn lên, những tán bằng lăng đang độ nở rộ hiện rõ trên các triền núi, có nơi tập trung thành từng cụm lớn, có nơi chỉ vài tán hoa thấp thoáng giữa cây rừng.

Dưới ánh nắng, sắc tím càng thêm rực rỡ, tạo nên những khoảng màu nổi bật trên nền xanh của thảm thực vật, khiến cảnh quan núi đồi quen thuộc trở nên thơ mộng hơn.

bang-lang-3.jpg
Những cụm bằng lăng tím mọc xen giữa cây rừng và các phiến đá tự nhiên trên sườn núi Cát Hải. nh: Dũng Nhân

Khác với những hàng bằng lăng được trồng dọc các tuyến đường hay trong khuôn viên trường học, bằng lăng ở Cát Tiến mọc tự nhiên trên các sườn núi, xen giữa những phiến đá, cây bụi và các loài cây rừng khác.

Nhiều cây có thân lớn, tán rộng, vươn cao giữa thảm thực vật xanh. Khi vào mùa nở hoa, những chùm hoa tím phủ kín cành, tạo thành từng mảng màu trải dài theo địa hình núi đồi.

bang-lang-cat-hai.jpg
Có cây tán rộng, hoa phủ kín cành; có cây mọc cheo leo bên vách đá, xen giữa thảm thực vật xanh, tạo thành những dải màu tím hồng trải dài theo sườn núi. Ảnh: Dũng Nhân

Theo người dân địa phương, bằng lăng xuất hiện ở nhiều khu vực trên núi Cát Hải, trong đó tập trung khá nhiều ở khu vực Đá Mủ. Một số cây đã có từ lâu năm, thân cao, tán lớn, góp phần tạo nên nét đặc trưng của cảnh quan tự nhiên nơi đây.

Bằng lăng rừng thường nở hoa thành hai đợt trong năm, khoảng tháng 4 (âm lịch) và từ cuối tháng 8 (âm lịch) trở đi. Các đợt mưa trong những ngày qua giúp cây xanh tốt, sau đó bắt đầu trổ hoa. Màu sắc của hoa cũng khá đa dạng, từ tím đậm, tím pha hồng đến tím nhạt pha trắng, tạo nên sự chuyển sắc thú vị giữa các tán cây.

bang-lang-7.jpg
Những chùm hoa mang nhiều sắc độ từ tím đậm, tím hồng đến tím nhạt. Ảnh: Dũng Nhân

Ông Trần Hòa - người dân thôn Cát Hải Nam - cho biết: Từ nhiều năm trước, ông đã thường xuyên đi khắp các sườn núi để tìm mật ong và tìm hiểu các loài cây cảnh. Với ông, sắc tím bằng lăng từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc, gắn bó với cảnh quan núi rừng quê hương. Dù hiện nay không còn thường xuyên lên núi như trước, nhưng ông vẫn dõi theo từng mùa hoa bằng lăng.

bang-lang-2.jpg
Nhìn từ sườn núi Cát Hải, những tán bằng lăng tím nổi bật trên nền cây rừng, Ảnh: Dũng Nhân

Điều làm nên vẻ đẹp riêng của mùa bằng lăng Cát Hải chính là sự phân bố không đồng đều của những tán hoa. Có những khoảnh núi được tô điểm bởi nhiều cây đang nở rộ, tạo thành dải tím hồng khá rộng; nhưng cũng có nơi chỉ một vài cây vươn lên giữa màu xanh của rừng. Sự đan xen giữa hoa, đá núi và cây rừng khiến cảnh sắc vừa rực rỡ, vừa giữ được nét nguyên sơ vốn có.

Những ngày đầu tháng 10, khi những chùm bằng lăng vẫn đang khoe sắc trên các triền núi, Cát Hải mang một vẻ đẹp vừa gần gũi, vừa cuốn hút. Những khoảnh tím hồng nổi bật giữa màu xanh núi rừng không chỉ làm đẹp thêm cảnh quan vùng đất ven biển, mà còn gợi nhắc giá trị của việc bảo vệ, gìn giữ những nét đẹp nguyên sơ mà thiên nhiên đã ban tặng.

Rực sắc bằng lăng trên sườn núi Cát Hải. Clip: Dũng Nhân

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khám phá phố núi Pleiku bằng xe điện

Khám phá phố núi Pleiku bằng xe điện

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Những chuyến xe điện 4 bánh đang mang đến một cách khám phá Pleiku chậm rãi và thú vị, khi du khách có thể thong dong ngắm phố phường, cảm nhận nhịp sống và vẻ đẹp phố núi qua từng cung đường. Đặc biệt, hành trình trong chiều mưa càng làm trải nghiệm trở nên thi vị.

Thăm lại bến đò A Sanh

Thăm lại bến đò A Sanh

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Băng qua những cung đường uốn lượn dưới vườn điều, vườn cà phê của vùng đất Ia Krái, chúng tôi đồng hành cùng đoàn công tác của Ban liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai thăm bến đò A Sanh vào một ngày tháng 7 lịch sử.

Thích thú câu cá linh ở hồ Ayun Hạ

Câu cá linh ở hồ Ayun Hạ

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Cá linh vốn là đặc sản của vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Thế nhưng, loài cá này đang sinh sôi, phát triển mạnh tại lòng hồ Ayun Hạ (tỉnh Gia Lai), hứa hẹn mang lại nguồn lợi thủy sản cũng như thu hút đông đảo những người đam mê câu cá.

Mùa thu vàng ở thung lũng Kon Gang

Mùa thu vàng ở thung lũng Kon Gang

Du lịch xanh

(GLO)- Những ngày này, khi đất trời cao nguyên chuyển mùa với những cơn gió mang theo hơi nước cũng là lúc hơn 1 vạn cây muồng đen ở thung lũng Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đồng loạt trổ hoa vàng rực. Sắc hoa như mang mùa thu đến sớm cho vùng đất này.

Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Từ năm 2020, người Bahnar Kon K’đĕh ở làng Kgiang (xã Tơ Tung) đã xây dựng và phát triển mô hình Làng văn hóa du lịch cộng đồng Kgiang. Từ những nét văn hóa truyền thống, câu chuyện đời sống, người dân nơi đây đang mang đến cho du khách những trải nghiệm đậm bản sắc, gần gũi và chân thực.

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

Hành trang lữ hành

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

Du lịch xanh

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Du lịch xanh

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

OCOP

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

null