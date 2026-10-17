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An Vinh thành lập 7 đội văn nghệ ở cơ sở

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TRIỀU CHÂU
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(GLO)- Tối 16 -10, UBND xã An Vinh (tỉnh Gia Lai) công bố quyết định thành lập 7 đội văn nghệ tại 7 thôn với gần 175 thành viên tham gia. Đây là hoạt động nhằm góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc địa phương.

Xã An Vinh là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, nơi đồng bào H’re cùng các dân tộc khác gìn giữ những làn điệu dân ca, tiếng cồng chiêng, điệu múa và phong tục tập quán đặc sắc. Tuy nhiên, để các giá trị ấy tiếp tục được lưu truyền qua nhiều thế hệ, cần có lực lượng nòng cốt duy trì sinh hoạt, giao lưu và truyền dạy tại cộng đồng.

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Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã An Vinh trao quyết định thành lập 7 đội văn nghệ tại các thôn trên địa bàn xã. Ảnh: Triều Châu

Ông Lê Phước Lưu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã An Vinh - nhấn mạnh: Sau khi thành lập, các đội văn nghệ cần chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tập luyện phù hợp với điều kiện từng thôn; tích cực sưu tầm, gìn giữ và biểu diễn các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa địa phương.

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Đội văn nghệ thôn 5 trình bày một tiết mục tại lễ trao quyết định. Ảnh: Triều Châu

Địa phương cũng khuyến khích các nghệ nhân, người có uy tín tiếp tục truyền dạy dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc cho thế hệ trẻ; đồng thời tăng cường tổ chức giao lưu, biểu diễn, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của các đội văn nghệ, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở ngày càng phong phú, lành mạnh.

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