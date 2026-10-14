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Hơn 200 già làng, người có uy tín được bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Sáng 14-10, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho những người làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới năm 2026.

Hội nghị do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Sở Dân tộc và Tôn giáo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng UBND 77 xã, phường ở khu vực phía Tây tỉnh tổ chức, với sự tham gia của hơn 200 già làng, người có uy tín.

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Hơn 200 già làng, người có uy tín đã được bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại. Ảnh: Văn Ngọc

Chương trình tập huấn tập trung vào các chuyên đề mang tính thực tiễn cao như công tác dân tộc trong tình hình mới theo Kết luận số 65-KL/TW ngày 30-10-2019 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX và công tác dân tộc tại địa phương.

Cùng với đó, các học viên được phổ biến về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới; công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia; thông tin một số tình hình liên quan đến công tác đấu tranh bảo vệ biên giới lãnh thổ quốc gia.

Đặc biệt, báo cáo viên còn hướng dẫn nghiệp vụ tuyên truyền miệng và các phương thức truyền thông mới trong công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại cho già làng, người có uy tín tại các địa phương.

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