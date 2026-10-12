Khởi tố vợ chồng chủ kênh “Già làng Tây Nguyên” liên quan sâm Ngọc Linh

(GLO)- Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vợ chồng chủ kênh “Già làng Tây Nguyên” để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp liên quan chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”.

Ngày 12-10, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Thị Phượng (SN 1986) và Đỗ Thành Tín (SN 1984, cùng trú thôn Đăk Hà 3, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi). Hai người là chủ kênh “Già làng Tây Nguyên”, bị điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan thương hiệu sâm Ngọc Linh.

Theo thông tin từ cơ quan công an, cuối tháng 8-2026, qua kiểm tra cửa hàng Già Làng Tây Nguyên tại số 602 Phan Đình Phùng (phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi), lực lượng chức năng phát hiện các sản phẩm rượu củ sâm và sâm ngâm mật ong được dán tem, nhãn mang tên “Ngọc Linh”.

Tên gọi này trùng với chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” đã được bảo hộ tại Việt Nam. Ngày 16-8-2016, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 3235/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00049 cho sản phẩm sâm Ngọc Linh.

Cơ quan chức năng xác định, mặc dù chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ, vợ chồng Phượng và Tín vẫn mua củ sâm không có tem truy xuất nguồn gốc, sau đó tự dán nhãn mác và tem chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”. Các sản phẩm này được đưa ra trưng bày tại cửa hàng Già Làng Tây Nguyên để quảng cáo, bán kiếm lời.

Ngoài việc trưng bày, kinh doanh tại cửa hàng, Đỗ Thành Tín còn sản xuất video đăng tải lên các nền tảng YouTube, Facebook nhằm quảng cáo sản phẩm “Rượu Sâm Ngọc Linh” và “Củ Sâm Ngọc Linh Ngâm Mật Ong”. Theo cơ quan chức năng, Tín lợi dụng lượng người theo dõi trên mạng xã hội để quảng bá các sản phẩm này.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố và bắt tạm giam Đỗ Thành Tín để phục vụ điều tra, đồng thời tiếp tục làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan. Đối với Dương Thị Phượng, cơ quan chức năng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.