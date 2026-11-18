(GLO)- Ngày 18-11, Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai đã có chỉ đạo khẩn, yêu cầu Công an thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ vụ nổ súng khiến Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà bị thương nặng tại nơi làm việc.

Theo chỉ đạo, Công an TP. Đồng Nai có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ và Công an địa phương phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, UBND xã Định Quán cùng các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý nghiêm người liên quan theo quy định pháp luật.

Lãnh đạo thành phố đồng thời yêu cầu các đơn vị kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan truyền thông, tránh gây hoang mang trong dư luận.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà được các bác sĩ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Hà Mi/TTO

Đối với UBND xã Định Quán, Chủ tịch UBND thành phố giao tổ chức thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình người bị hại; chỉ đạo Công an xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn, không để xảy ra vụ việc tương tự.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương được yêu cầu khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND thành phố. Ngay sau khi nhận thông tin vụ việc, lãnh đạo thành phố cũng đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn đến gia đình, thân nhân người bị hại.

Liên quan đến tình trạng sức khỏe nạn nhân, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ông Nguyễn Mạnh Cường (SN 1978) - Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà, được đưa vào Khoa Cấp cứu lúc 20 giờ 14 phút ngày 17-11 trong tình trạng hôn mê sâu, điểm Glasgow 3, đồng tử giãn hai bên.

Do tình trạng huyết áp không ổn định, bệnh nhân phải thở máy, sử dụng thuốc vận mạch và được chuyển đến Khoa Hồi sức Ngoại thần kinh để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Kết quả thăm khám, chẩn đoán hình ảnh ghi nhận bệnh nhân bị vết thương sọ não, xuất huyết dưới nhện bán cầu phải, tụ máu dưới màng cứng dọc liềm não, phù não và có khí trong sọ. Ngoài ra, hình ảnh còn ghi nhận dị vật cản quang ở vùng thái dương phải và đỉnh phải, kèm gãy xương đỉnh - thái dương phải.

Theo cập nhật mới nhất từ bệnh viện, bệnh nhân vẫn hôn mê sâu, đồng tử hai bên giãn to, mất phản xạ ánh sáng. Huyết áp giảm còn 75/53 mmHg, mạch 110 lần/phút; bệnh nhân tiếp tục phải thở máy và sử dụng thuốc vận mạch liều cao. Các bác sĩ đánh giá tình trạng rất nặng, tiên lượng dè dặt.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 17-11, nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà nghe tiếng súng phát ra từ phòng làm việc của ông Cường. Khi chạy đến kiểm tra, mọi người phát hiện ông bị thương ở vùng đầu, bất tỉnh nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an xã Định Quán tổ chức lực lượng truy bắt nghi phạm là Trần Thanh Tuấn (SN 1977, trú xã Định Quán, TP. Đồng Nai).

Lực lượng công an sau đó phát hiện Tuấn gần hiện trường xảy ra vụ việc trong tình trạng hôn mê, chảy nhiều máu vùng đầu, vùng đỉnh - chẩm phải, có vết thương thấu sọ, nghi do hỏa khí (do súng).

Tuấn được Công an đưa đến Bệnh viện Định Quán cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Đến tối cùng ngày, nghi phạm đã tử vong.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.