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Sư đoàn 2 hỗ trợ người dân xã Ia Hiao ổn định cuộc sống tại khu tái định cư

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NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
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(GLO)- Sư đoàn 2 vừa điều động 100 cán bộ, chiến sĩ đến xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) triển khai công tác dân vận, hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai ổn định nơi ở tại khu tái định cư. Đợt công tác dự kiến kéo dài trong 1 tháng.

Hiện nay, toàn bộ lực lượng đã có mặt tại địa phương, đang khẩn trương củng cố nơi ăn ở, dựng lán trại, ổn định doanh trại và chuẩn bị các điều kiện thực hiện nhiệm vụ. Các bộ phận bắt đầu triển khai những phần việc hỗ trợ người dân theo kế hoạch.

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Sư đoàn 2 hỗ trợ người dân xã Ia Hiao ổn định cuộc sống tại khu tái định cư. Ảnh: Nguyễn Tú

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ tập trung giúp các hộ dân sửa chữa nhà ở, dựng hàng rào và xây dựng nhà vệ sinh, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống tại khu tái định cư.

Bên cạnh đó, Sư đoàn 2 dự kiến tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền pháp luật và hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12).

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