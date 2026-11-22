(GLO)- Những ngày này, khu tái định cư thôn Điểm 9 (xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai) nhộn nhịp hơn khi có 150 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đến hỗ trợ người dân dựng nhà mới, quyết tâm góp sức giúp bà con sớm có chỗ ở ổn định, an toàn và khang trang hơn.

Chung sức dựng mái ấm

Từ ngày 10-11, 50 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh cùng 100 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1, Sư đoàn Bộ binh 2 (Quân khu 5) đã có mặt tại xã Ia Hiao, hỗ trợ người dân vùng thiên tai tháo dỡ, di dời và dựng lại nhà ở tại khu tái định cư thôn Điểm 9. Những ngày đầu, mưa trút xuống tầm tã, sau đó trời nắng nóng nhưng công việc không hề bị gián đoạn.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1, Sư đoàn Bộ binh 2 (Quân khu 5) xây nhà giúp dân tại khu tái định cư thôn Điểm 9. Ảnh: Vũ Chi

Đại úy Dương Thế Mạnh (Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh) cho biết: “Dù thời tiết khắc nghiệt, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn nhưng cán bộ, chiến sĩ đều nêu cao trách nhiệm. Chiến sĩ am hiểu việc xây dựng làm thợ chính, người khác phụ bốc gạch, trộn hồ, khuân vật liệu, thu dọn mặt bằng. Chúng tôi chia nhau từng phần việc, tranh thủ từng giờ để hỗ trợ được nhiều hộ dân nhất”.

Theo thiếu tá Trần Ngọc Thạch - Chính trị viên Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1, Sư đoàn Bộ binh 2: Thực hiện theo kế hoạch, đơn vị sẽ hỗ trợ bà con trong một tháng, được chia thành 2 nhóm. Một nhóm tháo dỡ nhà cửa tại nơi ở cũ, nhóm còn lại làm việc tại khu tái định cư, từ đào móng, xây nhà mới đến làm công trình phụ, hàng rào và chỉnh trang cảnh quan. Khối lượng công việc nhiều, đòi hỏi các lực lượng phối hợp nhịp nhàng, gần dân, bám dân, bảo đảm tiến độ để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Với chiến sĩ Đinh Hữu Dũng (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1), công việc lần này không quá bỡ ngỡ bởi anh từng tham gia hỗ trợ người dân trong Chiến dịch Quang Trung năm 2025.

“Mỗi ngày, chúng tôi có mặt tại công trường từ 6 giờ 15 phút đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Dù vất vả, gặp nhiều trở ngại trong giao tiếp với bà con dân tộc thiểu số nhưng ai cũng vui vì được góp sức giúp người dân an cư. Nhìn bà con hạnh phúc khi dọn vào nơi ở mới, mọi nhọc nhằn dường như tan biến” - anh Dũng chia sẻ.

Ươm mầm xanh an cư

Khu tái định cư thôn Điểm 9 rộng 15,6 ha được quy hoạch bố trí chỗ ở cho 180 hộ dân trong xã Ia Hiao thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, ngập úng với tổng kinh phí gần 200 tỷ đồng. Đến nay, 56 hộ đã nhận đất, 28 hộ đã chuyển về nơi ở mới, bước đầu ổn định cuộc sống.

Một góc khu tái định cư thôn Điểm 9. Ảnh: Vũ Chi

Chuyển về khu tái định cư thôn Điểm 9 gần một tuần nay, chị Siu H’Đâu vui mừng chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo. Trước đây, cả gia đình 6 miệng ăn sống trong căn nhà sàn xuống cấp ở nơi cũ, thường xuyên bị ngập khi mưa lũ. Nay được vào ở trong căn nhà xây mới kiên cố, tôi mừng lắm. Lực lượng Công an, bộ đội cùng cán bộ xã giúp chuyển đồ đạc, dựng hàng rào, trồng hoa trước nhà”.

Bà Ksor H’Kră cũng vừa chuyển về nơi ở mới được ba ngày. Tại khu tái định cư, bà dựng một căn nhà vững chãi hơn, còn căn nhà sàn cũ của gia đình được bà tận dụng làm bếp. Niềm vui nhân đôi khi gia đình con gái cũng di dời đến ở ngay bên cạnh. “Cảm ơn cán bộ, chiến sĩ, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình tôi” - bà H’Kră bộc bạch.

Bên cạnh LLVT, các ban, ngành, hội, đoàn thể địa phương cũng luôn đồng hành, hỗ trợ người dân bằng những phần việc thiết thực. Bà Trần Thị Hiền - Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Hiao - cho biết: Gần 10 ngày qua, hơn 70 cán bộ, hội viên đã ra quân ươm 600 bầu rau giống các loại để hỗ trợ các hộ dân chuyển đến khu tái định cư làm vườn rau xanh. Hội cũng trồng 400 cây hoa ngũ sắc trước cổng các căn nhà tạo con đường hoa. Bên cạnh đó, chị em hướng dẫn người dân dọn dẹp vệ sinh, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại nơi ở mới.

Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ các hộ dân tháo dỡ nhà sàn để di dời đến nơi ở mới. Ảnh: Vũ Chi

Theo ông Phạm Văn Phương - Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao: Kế hoạch tỉnh giao năm 2026 địa phương di dời 100 hộ; 80 hộ còn lại thực hiện giai đoạn 2027 - 2030. Riêng xã đặt mục tiêu đến hết tháng 12.2026 sẽ hỗ trợ 105 hộ dân di dời đến nơi ở mới. “Khối lượng công việc lớn, trong khi thời gian không nhiều, nên sự vào cuộc, hỗ trợ của LLVT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp xã đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành mục tiêu đề ra” - ông Phương nhấn mạnh.