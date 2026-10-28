Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Tăng cường biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới, vùng biển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 28-10, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức hội nghị triển khai các biện pháp đấu tranh phòng-chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới, vùng biển.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến 38 điểm cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố; Hải đoàn Biên phòng, Học viện Biên phòng và Trường Cao đẳng Biên phòng.

Trung tướng Vũ Trung Kiên - Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị ở điểm cầu chính. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Đại tá Trần Tiến Hải - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

tang-cuong-cac-bien-phap-dau-tranh-phong-chong-toi-pham-tuyen-bien-gioi.jpg
Các đại biểu tham gia hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã đánh giá thực trạng tình hình hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và kết quả công tác đấu tranh của các đơn vị bộ đội biên phòng từ đầu năm 2026 đến nay. Đồng thời, quán triệt, chỉ đạo, triển khai các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới, vùng biển.

Tại Gia Lai, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm.

Trong năm 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều tra, xử lý nhiều vụ việc. Điển hình như: khởi tố 1 vụ/1 đối tượng về hành vi hủy hoại nguồn lợi thủy sản; xử lý vi phạm hành chính 2 vụ/4 đối tượng về hành vi kinh doanh, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, thu giữ hơn 10 tấn mực khô.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên - Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh: Các địa phương phải nắm chắc tình hình trên địa bàn, kịp thời phát hiện các tình huống, sự việc xảy ra để có hướng xử lý kịp thời.

Cùng với đó, không bao che, không tiếp tay cho các hành vi phạm tội; tăng cường kiểm tra, tuần tra, quán triệt đầy đủ các chủ trương của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trong phòng, chống tội phạm, hạn chế tối đa tình hình phạm tội trên địa bàn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Ðối ngoại biên phòng, vun đắp tình hữu nghị

Ðối ngoại biên phòng, vun đắp tình hữu nghị

(GLO)- Thông qua phối hợp tuần tra, hội đàm, trao đổi thông tin với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia, Ðồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Có thể bạn quan tâm

Sư đoàn 2 hoàn thành diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp ngoài thực địa năm 2026.

Sư đoàn 2 hoàn thành diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp ngoài thực địa năm 2026

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 12-10, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 (xã Bình An), Sư đoàn 2 thực hành bắn đạn thật với đề mục “Trung đoàn bộ binh tiến công địch phòng ngự”, khép lại cuộc diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp ngoài thực địa năm 2026 sau hơn 2 tuần triển khai (từ ngày 27-9 đến 12-10).

Luyện giỏi, hiệp đồng chặt, sẵn sàng chiến đấu

Luyện giỏi, hiệp đồng chặt, sẵn sàng chiến đấu

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Hướng tới Hội thi Phòng không Lục quân toàn quân khu vực phía Nam năm 2026 và nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật cùng Sư đoàn 2, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) tập trung huấn luyện, rèn kỹ thuật, nâng cao khả năng hiệp đồng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, công nghệ giáo dục hiện đại cho giáo viên Trường Quân sự Quân đoàn 34

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, công nghệ giáo dục hiện đại cho giáo viên Trường Quân sự Quân đoàn 34

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 5-10, tại Trường Quân sự Quân đoàn 34, Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu) khai mạc lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đại học, công nghệ giáo dục hiện đại cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của Nhà trường.

null