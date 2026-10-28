Tụ tập “bay lắc” tại nhà riêng, 3 đối tượng bị khởi tố

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 đối tượng về hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phường An Phú.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) và Công an phường An Phú phát hiện 1 nhóm đối tượng có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của Phạm Trung Lĩnh (SN 2007, tổ dân phố An Mỹ, phường An Phú).

Lực lượng Công an bắt quả tang 8 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy ở nhà của Lĩnh. Ảnh: Duy Hải

Khoảng 3 giờ ngày 15-10, các trinh sát đã ập vào căn nhà kiểm tra thì phát hiện có 8 đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy dạng khay và thuốc lắc.

Các đối tượng gồm: Lĩnh, Hà Trần Quốc Huy (SN 2006, trú tại xã Đak Đoa), Trần Thanh Lâm (SN 2004, trú tại phường An Phú) cùng 5 đối tượng khác.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 2 gói nilon bên trong đều chứa chất màu trắng dạng tinh thể, 1 vỏ gói nilon bên trong bám dính chất màu trắng dạng tinh thể và 1 đĩa sứ màu trắng bám dính chất bột màu trắng dạng tinh thể, cùng các tang vật liên quan.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Lĩnh, Huy, Lâm đã cùng nhau góp tiền mua ma túy dạng khay và thuốc lắc của 1 đối tượng chưa xác định danh tính rồi chuẩn bị địa điểm, dụng cụ rủ 5 đối tượng còn lại cùng sử dụng.

Khi các đối tượng đang say sưa “bay lắc” trên nền nhạc (vẫn còn một số ma túy chưa sử dụng hết) thì bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

3 đối tượng Lâm, Lĩnh, Huy (từ trái qua) đã bị khởi tố, tạm giam. Ảnh: Duy Hải

Trong số này, Lĩnh và Huy là bị can được tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú ở một vụ án gây rối trật tự công cộng tại khu vực Pleiku xảy ra vào rạng sáng 24-5.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.