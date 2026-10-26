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Gia Lai: Tạm giữ đối tượng mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Anh Dũng (SN 1993, trú tại xã Ia Krêl) liên quan đến việc bán ma túy cho một đối tượng nghiện tại xã Ia Nan.

Trước đó, qua công tác tổng rà soát, đấu tranh và xử lý, làm sạch địa bàn, Công an xã Ia Nan phát hiện đối tượng T.L.Q. (SN 2000, trú tại thôn Ia Kle, xã Ia Nan) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nên đã lập hồ sơ đưa đi cai nghiện.

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Đối tượng Dũng đã bị tạm giữ hình sự. Ảnh: ĐVCC

Tại cơ quan Công an, Q. khai nhận đã 2 lần mua ma túy của Dũng vào ngày 17-10 để sử dụng. Dựa trên những căn cứ thu thập được, Công an xã Ia Nan phối hợp cùng Công an xã Ia Krêl bắt giữ đối tượng Dũng.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Dũng là đối tượng đã có 1 tiền án về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Ngoài việc mua ma túy về để bán lại cho Q. hòng kiếm lời, Dũng cùng 2 đối tượng khác đã có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ Vũ Anh Dũng cùng 2 đối tượng liên quan và tiếp tục điều tra mở rộng xử lý theo quy định của pháp luật.

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