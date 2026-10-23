Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Khởi tố 3 đối tượng trong vụ thu giữ lượng lớn ma túy ở phường Diên Hồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố 3 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy tại phường Diên Hồng, qua đó thu giữ 1 lượng ma túy lớn.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Diên Hồng phát hiện 1 nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động ma túy tại nhà của Nguyễn Văn Đông (SN 1996, ở tổ 13, phường Diên Hồng).

khoi-to-3-doi-tuong-thu-giu-luong-ma-tuy-lon-o-phuong-dien-hong.jpg
3 đối tượng Đông, Phượng, Nga bị bắt quả tang tụ tập "đập đá" trong phòng ngủ của Đông. Ảnh: Duy Hải

Khoảng 2 giờ ngày 28-9, các trinh sát của Công an phường đã mật phục, ập vào bắt quả tang Đông cùng Dương Mỹ Phượng (SN 1993, trú tại phường Diên Hồng) và Võ Thị Bích Nga (SN 1995, trú tại xã Pờ Tó) đang tụ tập tổ chức sử dụng ma túy trong phòng ngủ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá và 2 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng chứa ma túy đá.

Công an phường Diên Hồng tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Phượng ở tổ 6, phường Diên Hồng thì phát hiện thêm 8 gói nilon chứa ma túy đá được giấu trong tủ dép.

Tại cơ quan Công an, Phượng khai đã cùng Nga mua số ma túy trên từ 1 đối tượng chưa xác định danh tính để bán lại kiếm lời.

Được biết, Phượng và Nga từng cùng đi cai nghiện ở cơ sở cai nghiện ma túy nên quen biết nhau. Sau khi cai nghiện, cả 2 đã kết nối để mua ma túy và bán lại cho các đối tượng sử dụng nhằm kiếm lời. Trong khi đó, Đông đã có 1 tiền án liên quan đến ma túy.

Qua giám định, lực lượng Công an xác định tổng số ma túy đá thu trong vụ án là gần 87 gam. Đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay do Công an phường Diên Hồng triệt phá.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Truy bắt 4 phạm nhân trốn trại, trong đó có kẻ từng đâm trọng thương 2 cán bộ Công an ở Gia Lai

Truy bắt 4 phạm nhân trốn trại

(GLO)- Theo nguồn tin của phóng viên, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa truy bắt đối tượng buôn ma túy, đâm trọng thương cán bộ Công an và trốn khỏi trại giam.

Có thể bạn quan tâm

Vụ Xôi Lạc TV: K+ thiệt hại hơn 2.200 tỷ đồng do hành vi xâm phạm bản quyền

Vụ Xôi Lạc TV: K+ thiệt hại hơn 2.200 tỷ đồng do hành vi xâm phạm bản quyền

Tin tức

Theo cáo trạng, hệ thống website thuộc các dự án 90 Phút và Cà Khịa bị cáo buộc phát lậu 1.529 trận đấu thể thao, đồng thời khai thác quảng cáo, trong đó có quảng cáo cho các trang cá cược trực tuyến. Ước tính sơ bộ thiệt hại tối thiểu do hành vi xâm phạm bản quyền gây ra là hơn 2.207 tỷ đồng.

5.107 vụ tàu cá mất kết nối, nguy cơ thất thu gần 128 tỷ đồng: Chuyển Bộ Công an điều tra

5.107 vụ tàu cá mất kết nối ở Cà Mau, nguy cơ thất thu gần 128 tỷ đồng: Chuyển Bộ Công an điều tra

Tin tức

(GLO)- Thanh tra Chính phủ vừa chuyển Bộ Công an xem xét, điều tra 2 nội dung có dấu hiệu vi phạm tại Cà Mau, liên quan 5.107 vụ tàu cá mất kết nối giám sát hành trình (VMS) không được xác minh, xử lý đúng quy định dẫn đến hết thời hiệu xử phạt, nguy cơ thất thu gần 128 tỷ đồng.

Giết bạn cướp vàng thời trẻ, người phụ nữ sa lưới ở tuổi 69 sau 43 năm trốn truy nã

Giết bạn cướp vàng thời trẻ, người phụ nữ sa lưới ở tuổi 69 sau 43 năm trốn truy nã

Tin tức

(GLO)- Sau 43 năm trốn truy nã bằng cách thay đổi danh tính, bà Nguyễn Thị Tuyết (69 tuổi) bị Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ tại Lâm Đồng. Người phụ nữ này từng bị tuyên án tù chung thân về tội giết người, cướp tài sản nhưng bỏ trốn khỏi trại giam trong thời gian chấp hành án.

Chồng cũ Tiktoker Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam

Chồng cũ Tiktoker Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam

Tin tức

(GLO)- Ngày 18-10, Công an TP. Hồ Chí Minh thông tin về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Sun Yupeng (Tôn Bằng, SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) - chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục - để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Bắt giam đối tượng mang kiếm đập phá tài sản, đăng video lên Facebook 'Không Cần Biết'

Bắt giam đối tượng mang kiếm đập phá tài sản, đăng video lên Facebook 'Không Cần Biết'

Tin tức

Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, Huỳnh Văn Minh Nhựt mang kiếm đến nơi ở của người khác đe dọa, đập phá tài sản rồi quay video đăng lên Facebook với tài khoản “Không Cần Biết”. Đối tượng đã bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

null