Khởi tố 3 đối tượng trong vụ thu giữ lượng lớn ma túy ở phường Diên Hồng

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố 3 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy tại phường Diên Hồng, qua đó thu giữ 1 lượng ma túy lớn.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Diên Hồng phát hiện 1 nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động ma túy tại nhà của Nguyễn Văn Đông (SN 1996, ở tổ 13, phường Diên Hồng).

3 đối tượng Đông, Phượng, Nga bị bắt quả tang tụ tập "đập đá" trong phòng ngủ của Đông. Ảnh: Duy Hải

Khoảng 2 giờ ngày 28-9, các trinh sát của Công an phường đã mật phục, ập vào bắt quả tang Đông cùng Dương Mỹ Phượng (SN 1993, trú tại phường Diên Hồng) và Võ Thị Bích Nga (SN 1995, trú tại xã Pờ Tó) đang tụ tập tổ chức sử dụng ma túy trong phòng ngủ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá và 2 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng chứa ma túy đá.

Công an phường Diên Hồng tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Phượng ở tổ 6, phường Diên Hồng thì phát hiện thêm 8 gói nilon chứa ma túy đá được giấu trong tủ dép.

Tại cơ quan Công an, Phượng khai đã cùng Nga mua số ma túy trên từ 1 đối tượng chưa xác định danh tính để bán lại kiếm lời.

Được biết, Phượng và Nga từng cùng đi cai nghiện ở cơ sở cai nghiện ma túy nên quen biết nhau. Sau khi cai nghiện, cả 2 đã kết nối để mua ma túy và bán lại cho các đối tượng sử dụng nhằm kiếm lời. Trong khi đó, Đông đã có 1 tiền án liên quan đến ma túy.

Qua giám định, lực lượng Công an xác định tổng số ma túy đá thu trong vụ án là gần 87 gam. Đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay do Công an phường Diên Hồng triệt phá.