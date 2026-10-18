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Công an phường Pleiku bắt giữ đối tượng cướp giật Ipad từ tay cháu bé 6 tuổi

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) vừa bắt giữ đối tượng có hành vi cướp giật Ipad từ tay cháu bé 6 tuổi với mục đích bán lấy tiền mua ma túy.

Đối tượng bị bắt giữ là Phạm Hoàng Thái (SN 1999, trú tại phường Pleiku). Theo hồ sơ, Thái là đối tượng đã có 1 tiền án về tội “Cướp giật tài sản” và là đối tượng quản lý sau cai nghiện của Công an phường Pleiku.

Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Thái không tu chí làm ăn mà sống lang thang không có nơi cư trú nhất định.

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Đối tượng Thái đã cướp giật chiếc điện thoại với mục đích bán lấy tiền mua ma túy. Ảnh: Văn Ngọc

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 17-10, đối tượng đi bộ trên đường Trần Cao Vân (tổ 1, phường Pleiku) thì thấy cháu Đ.H.T.A. (6 tuổi) đang cầm Ipad chơi trước nhà. Lúc này, Thái nảy sinh ý định cướp giật chiếc Ipad để bán lấy tiền mua ma túy.

Khi Thái giật được chiếc Ipad trị giá khoảng 10 triệu đồng, người dân trong khu vực đã hô hoán rồi điện báo Công an phường Pleiku phối hợp bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ đối tượng Thái để phục vụ công tác điều tra.

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