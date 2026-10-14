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Xử lý đối tượng giả vờ hỏi mua rồi cướp giật điện thoại ở Quy Nhơn Nam

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Công an phường Quy Nhơn Nam đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Lê Triệu Vỹ (SN 2002, trú phường Quy Nhơn Nam) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, lúc 16 giờ 30 phút ngày 13-10, Công an phường Quy Nhơn Nam tiếp nhận tin báo về việc: Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, một thanh niên đến cửa hàng điện thoại Táo trên đường Nguyễn Thái Học (phường Quy Nhơn Nam) giả vờ hỏi mua điện thoại iPhone 17 Pro Max.

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Đối tượng Lê Triệu Vỹ tại cơ quan Công an. Ảnh: Ngọc Thiện

Lợi dụng sơ hở của nhân viên bán hàng, thanh niên này bất ngờ cầm chiếc điện thoại iPhone 17 Pro Max trị giá khoảng 30,5 triệu đồng bỏ chạy, tẩu thoát khỏi hiện trường.

Công an phường Quy Nhơn Nam khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, rà soát đối tượng nghi vấn, thu thập thông tin tại hiện trường. Đồng thời đơn vị báo cáo vụ việc đến lãnh đạo Công an tỉnh để chỉ đạo các lực lượng phối hợp truy xét.

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh ngay sau đó đã phối hợp với Công an phường triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát camera, xác minh manh mối và các đối tượng liên quan.

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Đối tượng bị vạch trần hành vi chỉ sau chưa đầy 24 giờ gây án. Ảnh: Ngọc Thiện

Đến khoảng 8 giờ 30 phút ngày 14-10, lực lượng Công an đã xác minh, làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trên là Lê Triệu Vỹ. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi cướp giật tài sản. Chiếc điện thoại bị chiếm đoạt cũng được thu hồi.

Qua vụ việc, cơ quan Công an đề nghị các cửa hàng, cơ sở kinh doanh trên địa bàn nâng cao tinh thần cảnh giác, nhất là các tình huống khách hàng yêu cầu xem hàng hóa có giá trị cao; đồng thời quản lý chặt chẽ tài sản, bố trí quầy giao dịch hợp lý và duy trì hoạt động của hệ thống camera giám sát.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc xảy ra vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, các cơ sở kinh doanh cần kịp thời thông báo cho lực lượng Công an để phối hợp xác minh, xử lý.

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