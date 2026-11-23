(GLO)- Tin nhắn lừa đảo không chỉ giả mạo tên ngân hàng mà còn xuất hiện ngay trong luồng hội thoại SMS chính thức, khiến nhiều khách hàng khó phân biệt thật - giả và đối mặt nguy cơ mất tiền trong tài khoản.

Một thủ đoạn lừa đảo ngân hàng đang được cơ quan chức năng cảnh báo là giả mạo tin nhắn thương hiệu (SMS Brandname), sau đó chèn nội dung lừa đảo vào chính luồng tin nhắn mà khách hàng vẫn thường nhận thông báo giao dịch từ ngân hàng.

Người dùng cần cảnh giác với tin nhắn nằm chung luồng hội thoại của ngân hàng mình sử dụng. Ảnh: Xuân Hoát/TTO

Theo lãnh đạo Công an xã Vạn Hưng (tỉnh Khánh Hòa), thời gian qua đơn vị ghi nhận có trường hợp người dân sử dụng thẻ tín dụng, nhận được tin nhắn mang tên ngân hàng.

Theo đó, tin nhắn này có nội dung thông báo khách hàng có 12.500 điểm thưởng sắp hết hạn và yêu cầu truy cập đường dẫn để nhận quà. Đáng chú ý, tin nhắn giả mạo này xuất hiện ngay trong luồng hội thoại SMS trước đó của ngân hàng.

Điều này càng khiến khách hàng tin tưởng, tăng nguy cơ người dùng nhầm tưởng là thông báo chính thức của ngân hàng.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng có thể sử dụng thiết bị giả lập trạm thu phát sóng di động (BTS giả) hoặc những phương thức kỹ thuật khác để phát tán tin nhắn mạo danh thương hiệu ngân hàng. Lợi dụng cơ chế nhận diện, sắp xếp tin nhắn theo tên người gửi trên điện thoại, nội dung giả mạo có thể xuất hiện xen kẽ với tin nhắn thật.

Đáng lưu ý, việc tin nhắn hiển thị đúng tên ngân hàng và nằm trong luồng hội thoại quen thuộc không đồng nghĩa với việc tin nhắn được gửi từ hệ thống của ngân hàng.

Các đối tượng thường sử dụng những nội dung có tính thúc giục, tạo cảm giác cấp bách hoặc đánh vào tâm lý ham ưu đãi của khách hàng như: thông báo điểm thưởng sắp hết hạn, nhận quà tri ân, hoàn tiền, tài khoản phát sinh giao dịch bất thường, thẻ ngân hàng cần cập nhật thông tin hoặc tài khoản có nguy cơ bị khóa.

Kèm theo tin nhắn là đường dẫn đến website giả mạo có giao diện tương tự trang thông tin điện tử của ngân hàng. Khi truy cập, người dùng có thể bị yêu cầu cung cấp số điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu, thông tin thẻ, mã CVV/CVC và mã OTP.

Sau khi thu thập được dữ liệu, kẻ gian có thể sử dụng thông tin này để chiếm quyền kiểm soát tài khoản, liên kết thẻ vào thiết bị thanh toán của chúng hoặc thực hiện các giao dịch trái phép nhằm chiếm đoạt tiền.

Tin nhắn giả mạo có thể xuất hiện chung luồng hội thoại SMS với tin nhắn chính thức của ngân hàng. Ảnh: CA TP. Cần Thơ

Vietcombank từng cảnh báo thủ đoạn giả mạo tin nhắn thông báo điểm thưởng hết hạn. Theo ngân hàng, có trường hợp khách hàng bị đánh cắp thông tin thẻ, sau đó thẻ bị liên kết vào thiết bị thanh toán của đối tượng lừa đảo. Chỉ với 1 lần cung cấp mã OTP, khách hàng có nguy cơ bị chiếm đoạt số tiền lớn.

Một quy định quan trọng người dùng cần biết là khoản 3 Điều 17 Thông tư số 50/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định ngân hàng, tổ chức tín dụng không gửi tin nhắn SMS hoặc thư điện tử có chứa đường dẫn liên kết truy cập trang thông tin điện tử cho khách hàng, trừ trường hợp theo yêu cầu của khách hàng.

Đây là căn cứ quan trọng giúp người dùng nhận diện những tin nhắn có dấu hiệu bất thường, đặc biệt là các thông báo yêu cầu truy cập đường dẫn để xác minh tài khoản, đổi điểm thưởng hoặc nhận quà.