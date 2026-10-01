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Infographic 7 sản phẩm đang bị thu hồi ở nước ngoài, người Việt cần lưu ý

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo Bộ Công Thương, Vietnam+)

(GLO)- Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa cảnh báo 7 sản phẩm, hàng hóa đang bị thu hồi tại nước ngoài. Các sản phẩm này có khả năng được đưa vào Việt Nam qua thương mại điện tử và các kênh nhập khẩu không chính thức.

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