(GLO)- Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 8 tháng năm 2026 tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước. Trong 4 tháng cuối năm, giá năng lượng, vật liệu xây dựng, vận tải, cùng nhu cầu tiêu dùng tăng và lộ trình điều chỉnh một số dịch vụ do Nhà nước quản lý được dự báo tiếp tục tạo sức ép lên mặt bằng giá.