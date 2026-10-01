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Bộ Y tế thu hồi 362 phiếu công bố mỹ phẩm
Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định thu hồi 362 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do các công ty tự nguyện thu hồi.
(GLO)- Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa cảnh báo 7 sản phẩm, hàng hóa đang bị thu hồi tại nước ngoài. Các sản phẩm này có khả năng được đưa vào Việt Nam qua thương mại điện tử và các kênh nhập khẩu không chính thức.
(GLO)- Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2026 có hiệu lực từ ngày 1-3-2027, bổ sung nhiều quy định mới về hình thức hòa giải, tiêu chuẩn và bầu hòa giải viên, bảo mật thông tin, thù lao và công nhận kết quả hòa giải thành.
(GLO)- Sau ngập lụt, thực phẩm và nguồn nước có thể bị nhiễm bẩn, tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc. Người dân cần chủ động lựa chọn thực phẩm an toàn, xử lý nước đúng cách và tuân thủ các nguyên tắc vệ sinh, chế biến để bảo vệ sức khỏe.
(GLO)- Từ ngày 28-9-2026, người dân có thể đăng ký nhận trợ cấp BHXH qua Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID, với 4 bước thực hiện đơn giản.
(GLO)- Tập lái xe ô tô chạy ngoài đường thực tế đòi hỏi người mới học phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi cầm vô lăng. Vì vậy, trước buổi học lái xe ngoài đường được an toàn thì người mới học cần chuẩn bị các bước như sau.
(GLO)- Từ các khâu kiểm tra sản phẩm, xây dựng nội dung đến trách nhiệm của KOL và nền tảng số, pháp luật hiện hành phân định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong hoạt động quảng cáo.
(GLO)- Nhằm tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh trong việc kê khai thuế, ngành thuế đã bổ sung tiện ích kê khai thuế bằng Chatbot trên ứng dụng eTax Mobile.
(GLO)- Từ ngày 16-9, không chỉ điện thoại “cục gạch” chỉ dùng 2G mà một số điện thoại 4G chưa hỗ trợ hoặc chưa kích hoạt VoLTE cũng có nguy cơ không thực hiện được cuộc gọi thoại. Người dùng nên kiểm tra thiết bị trước khi mạng 2G được tắt hoàn toàn.
(GLO)- Sau vụ việc phát hiện nhiều cơ sở sang chiết gas trái phép, có dấu hiệu buôn bán gas giả tại Hà Nội, người tiêu dùng cần đặc biệt lưu ý nguồn gốc, tình trạng bình và các dấu hiệu bất thường trước khi đưa bình gas vào sử dụng.
Tuyển nữ Việt Nam ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 14/9, đối đầu Nhật Bản ngày 17/9 và gặp Thái Lan ở lượt cuối ngày 21/9. Mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam là cạnh tranh suất vào tứ kết.
(GLO)- Mã QR chỉ là phương tiện mang hoặc dẫn tới dữ liệu. Giá trị truy xuất nằm ở thông tin phía sau mã và khả năng kiểm chứng theo chuỗi cung ứng.
HI-TECH VIETNAM 2026 được tổ chức nhằm tạo nền tảng xúc tiến thương mại, kết nối công nghệ và hợp tác đầu tư, giúp doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, thúc đẩy chuyển giao công nghệ.
(GLO)- Đưa đón học sinh bằng xe ô tô cần tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về phương tiện, người lái, người quản lý, thiết bị an toàn và quy trình vận hành nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh trên mỗi hành trình.
(GLO)- Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 8 tháng năm 2026 tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước. Trong 4 tháng cuối năm, giá năng lượng, vật liệu xây dựng, vận tải, cùng nhu cầu tiêu dùng tăng và lộ trình điều chỉnh một số dịch vụ do Nhà nước quản lý được dự báo tiếp tục tạo sức ép lên mặt bằng giá.
(GLO)- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa tiếp tục cảnh báo về thủ đoạn mạo danh ngành Điện để dẫn dụ người dân chuyển tiền hoặc cài ứng dụng giả mạo chứa mã độc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phải tập trung bảo đảm các điều kiện thiết yếu cho giáo dục, phải chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế, chính sách sang tổ chức thực hiện.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị vào ngày 3/9.
(GLO)- Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ ngày 29-8 đến hết 2-9), ước tính ngành du lịch cả nước đã đón và phục vụ khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025.
81 năm sau thắng lợi Cách mạng Tháng Tám, giá trị và tầm vóc của cuộc cách mạng mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do vẫn vẹn nguyên, tiếp thêm động lực để Việt Nam vững bước trên con đường phát triển.
(GLO)- Từ ngày 1-9-2026, Nghị định số 337/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, quy định nhiều hình thức cung cấp thông tin phù hợp với người dân tộc thiểu số và người sinh sống tại miền núi, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn
(GLO)- Trước thềm năm học mới, phụ huynh cần lưu ý quy định về độ tuổi và loại phương tiện học sinh được phép điều khiển. Vậy ở tuổi 15, 16, 17, các em được đi xe đạp điện, xe máy điện hay xe gắn máy 50 cm³ đến trường?
(GLO)- Từ 26-8 đến 25-9-2026, CSGT toàn quốc tiến hành tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải, tập trung vào xe tải, xe đầu kéo, xe chở vật liệu và ô tô chở khách từ 8 chỗ trở lên, kể cả xe khách 2 tầng giường nằm.
(GLO)- Từ ngày 1-9-2026, quy định về trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự được bổ sung, trong đó đáng chú ý là trường hợp không chấp hành quyết định gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự.
(GLO)- Theo phương án đang được Bộ Nội vụ trình Chính phủ, mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1-1-2027 dự kiến tăng bình quân 7,8%. Nếu được ban hành, việc điều chỉnh này không chỉ tác động đến tiền lương trực tiếp mà còn có thể làm thay đổi một số khoản đóng, hưởng của người lao động.
(GLO)- Những lời mời đi làm việc ở nước ngoài với mức lương hấp dẫn, thủ tục nhanh, không cần kinh nghiệm đang xuất hiện trên Facebook, Zalo. Cơ quan chức năng cảnh báo người lao động cần kiểm chứng kỹ trước khi cung cấp giấy tờ hoặc chuyển tiền.