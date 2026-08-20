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Bộ Y tế thu hồi 362 phiếu công bố mỹ phẩm

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Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định thu hồi 362 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do các công ty tự nguyện thu hồi.

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định 667/QĐ-QLD thu hồi 362 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã cấp đối với các sản phẩm của 20 công ty dược phẩm tại các tỉnh, thành; hầu hết là công ty sản xuất trong nước.

Có hơn 900 phiếu thu hồi công bố mỹ phẩm tự nguyện tại Cục Quản lý dược trong năm 2025. Tháng 8.2026, các công ty thu hồi tự nguyện 362 phiếu công bố mỹ phẩm.
Có hơn 900 phiếu thu hồi công bố mỹ phẩm tự nguyện tại Cục Quản lý dược trong năm 2025. Tháng 8.2026, các công ty thu hồi tự nguyện 362 phiếu công bố mỹ phẩm.

Trong số đó, có các công ty thu hồi tự nguyện công bố mỹ phẩm của 38 - 82 sản phẩm; một số công ty tự nguyện thu hồi phiếu công bố 3 - 18 sản phẩm. Việc thu hồi xuất phát từ đề nghị của các công ty do không còn nhu cầu kinh doanh.

Hồi năm 2025, có hơn 900 phiếu công bố thu hồi tự nguyện tại Cục Quản lý dược; các sở y tế thu hồi 7.946 phiếu công bố mỹ phẩm, bao gồm các phiếu công bố thu hồi tự nguyện; 173 số phiếu công bố mỹ phẩm do cục thu hồi.

Các năm gần đây, mỗi năm, hệ thống kiểm nghiệm lấy khoảng 2.400 đến hơn 3.000 mẫu mỹ phẩm kiểm tra chất lượng, trong đó 1,5 - 2% mẫu không đạt; số sản phẩm bị thu hồi 200 - 300 sản phẩm/năm (trong 2 năm 2024 - 2025).

Thời điểm 2025, có khoảng 200.000 sản phẩm mỹ phẩm (bao gồm cả sản phẩm nhập khẩu và sản xuất trong nước) được tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của khoảng 2.500 cơ sở công bố sản phẩm mỹ phẩm trên toàn quốc.

Trong đó, Bộ Y tế (Cục Quản lý dược) tiếp nhận công bố khoảng 150.000 sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu, các sở y tế tiếp nhận công bố khoảng 50.000 sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước.

Theo Liên Châu (TNO)

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