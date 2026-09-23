Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người hiến máu tình nguyện từ 20 lần trở lên tại TP. Hồ Chí Minh

(GLO)- UBND TP. Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người hiến máu tình nguyện từ 20 lần trở lên, chưa có thẻ BHYT và tiếp tục hiến máu ít nhất 2 lần/năm.

Các đề xuất trên nằm trong 2 tờ trình được UBND TP. Hồ Chí Minh trình HĐND TP. Hồ Chí Minh xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 5 HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI (kỳ họp chuyên đề), diễn ra từ ngày 21 đến 22-9.

Theo tờ trình của UBND TP. Hồ Chí Minh, người đủ điều kiện được cấp thẻ BHYT có giá trị 12 tháng. Để tiếp tục được hỗ trợ trong những thời hạn tiếp theo, người hiến máu phải duy trì việc hiến máu từ 2 lần trở lên trong thời gian 12 tháng.

Tờ trình cũng đề xuất người thuộc diện hỗ trợ đang có thẻ BHYT thì chính sách được áp dụng từ ngày liền kề sau khi thẻ hiện tại hết hạn. Riêng người đã hiến đủ 20 lần, có hiến máu từ 2 lần/năm nhưng chưa có thẻ BHYT sẽ được cấp thẻ BHYT từ ngày liền kề sau ngày hiến máu.

Việc xác định mốc 20 lần hiến máu nhằm ghi nhận quá trình đóng góp lâu dài của người hiến máu. Điều kiện duy trì hiến máu từ 2 lần/năm nhằm hướng chính sách đến những người hiến máu thường xuyên.

Người dân hiến máu tình nguyện ở TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Đoàn/Dân trí

Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ 100% phần chi phí cùng chi trả thuộc phạm vi Quỹ BHYT thanh toán cho trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh thận mạn tính giai đoạn 5 đang điều trị bằng kỹ thuật thận nhân tạo thường quy hoặc lọc màng bụng chu kỳ.

Đối tượng được hỗ trợ phải có đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại TP. Hồ Chí Minh, có tham gia BHYT và đang điều trị các kỹ thuật nêu trên. Người bệnh thụ hưởng chính sách thuộc một trong các nhóm: Hộ mới thoát nghèo trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được công nhận thoát nghèo; người từ đủ 60 tuổi trở lên sống đơn thân, neo đơn hoặc sống với người thân có thu nhập thấp theo tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều của địa phương; trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi mồ côi cha hoặc mẹ, bị người còn lại bỏ rơi và hiện người nuôi dưỡng đã qua đời.

Các chính sách trên có hiệu lực từ ngày 1-10.