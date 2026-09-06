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Em bé chào đời trên chuyến bay đến TPHCM nhờ ê-kip 'dã chiến'

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Rạng sáng 6-9, một ca sinh đã diễn ra an toàn trong vòng 20 phút, trên chuyến bay từ Đan Mạch đến TPHCM. Một số hành khách là nhân viên y tế, trong đó có bác sĩ Hồ Khánh Thành (Bệnh viện Chợ Rẫy), đã góp sức mang đến kết quả ý nghĩa này.

Theo chia sẻ của BS Hồ Khánh Thành (công tác tại Phòng Kế hoạch tổng hợp, ), đây là chuyến bay VN38 của Hãng hàng không Vietnam Airlines, xuất phát từ Copenhagen (Đan Mạch) về TPHCM.

Khi còn khoảng 3 giờ mới hạ cánh, một hành khách mang thai 30 tuần có dấu hiệu . Thai phụ là người Việt Nam, chồng là người nước ngoài.

Chuyến bay VN38 của Vietnam Airlines ngày 6-9.
Chuyến bay VN38 của Vietnam Airlines ngày 6-9.

Khi tiếp viên phát thông báo tìm nhân viên y tế, BS Hồ Khánh Thành lập tức có mặt. Ê-kíp “dã chiến” lúc này có 5 hành khách: 1 bác sĩ và 1 điều dưỡng nước ngoài, 3 bác sĩ Việt Nam.

Các bác sĩ Việt Nam gồm một bác sĩ tim mạch, một bác sĩ nhi, BS Hồ Khánh Thành.

Chuyên ngành của BS Hồ Khánh Thành là hồi sức cấp cứu. Lần đỡ đẻ gần nhất của anh tại khoa Cấp cứu cũng đã 12 năm. Lo lắng, là cảm giác khó tránh khỏi. Hơn thế, nếu xảy ra biến chứng như ngưng tim ngưng thở, xuất huyết sau sinh, việc xử trí ở điều kiện y tế hiện tại rất khó khăn.

Trong khi bác sĩ tim mạch trấn an sản phụ, BS Hồ Khánh Thành kiểm tra và nhận thấy có các cơn gò mạnh, cổ tử cung mở rộng, có thể sờ thấy đầu thai nhi. Điều quan trọng nhất là phải đưa em bé chào đời nhanh chóng, đề phòng ngừa nguy cơ suy hô hấp.

Bác sĩ Hồ Khánh Thành, Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ về ca đỡ đẻ đặc biệt trên chuyến bay. Ảnh: BVCC.
Bác sĩ Hồ Khánh Thành, Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ về ca đỡ đẻ đặc biệt trên chuyến bay. Ảnh: BVCC.

Điều ấn tượng là sản phụ thông thạo nhiều ngôn ngữ, thuận lợi trao đổi với nhóm y bác sĩ đến từ nhiều quốc gia. Chị nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và thực hiện chính xác hướng dẫn của bác sĩ trong suốt quá trình chuyển dạ.

Khoảng 5 phút sau, một bé sơ sinh nặng 1,3kg chào đời, được da kề da ngay trên ngực mẹ trong khoang hành khách máy bay. Ê-kíp sử dụng dây khẩu trang (trong gói vô trùng) thắt dây rốn và cắt rốn an toàn.

Đến khi trẻ hồng hào và khóc lớn, ê-kíp mới thở phào, tạm yên tâm. Toàn bộ quá trình đỡ đẻ, da kề da, cắt rốn, ổn định bệnh nhân diễn ra trong khoảng 20 phút.

Dù mẹ tròn con vuông, nhưng việc chăm sóc y tế chuyên sâu cần tiến hành càng sớm càng tốt. Chuyến bay được điều phối hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Yangon (Myanmar), giúp mẹ con sản phụ được chăm sóc y tế phù hợp.

Sau đó, chuyến bay tiếp tục hành trình và hạ cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) rạng sáng ngày 6-9.

“Sự chuyên nghiệp của tổ bay, nỗ lực của ê-kíp y tế cùng sự bình tĩnh của sản phụ đã đưa đến kết quả đáng mừng. Xin chúc mẹ và bé khỏe mạnh sau kỳ vượt cạn đặc biệt này. Với tôi, đây là kỷ niệm có thể sẽ không quên được trong quá trình hành nghề y”, BS Thành tâm sự.

Theo Giao Linh (SGGPO)

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