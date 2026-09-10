Khám sàng lọc mắt miễn phí cho người dân phía Đông Gia Lai

(GLO)- Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai đang triển khai Chương trình khám sàng lọc mắt miễn phí và hỗ trợ nhân đạo phẫu thuật đục thủy tinh thể cho người dân phía Đông tỉnh từ ngày 8 đến 30-9-2026.

Tháng 9-2026, người dân phía Đông tỉnh có nhu cầu khám sàng lọc mắt miễn phí và phẫu thuật đục thủy tinh thể thì đến Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, người dân các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Đông, xã Nhơn Châu và các khu vực lân cận có nhu cầu thì liên hệ Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai (106 Nguyễn Huệ, phường Quy Nhơn) trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu để được hướng dẫn, khám sàng lọc.

Người bệnh được khám sàng lọc mắt miễn phí, trường hợp có chỉ định phẫu thuật đục thủy tinh thể sẽ được hỗ trợ phẫu thuật theo chương trình. Kinh phí phẫu thuật do BHYT chi trả và nguồn hỗ trợ của các nhà tài trợ. Ngoài ra, mỗi người bệnh còn được hỗ trợ thêm 200.000 đồng khi đi chữa bệnh.

Chương trình góp phần tạo điều kiện để người dân, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc mắt, điều trị bệnh đục thủy tinh thể, cải thiện thị lực nâng cao chất lượng cuộc sống.