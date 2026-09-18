An Khê: Hộ kinh doanh Bin Bin bị phạt 100 triệu đồng và chịu toàn bộ chi phí xử lý vụ ngộ độc thực phẩm

(GLO)- Ngày 17-9, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 3979/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Bin Bin (địa chỉ 1041 Quang Trung, tổ 7, phường An Khê) do ông Nguyễn Văn Khanh làm chủ hộ kinh doanh. Đây là cơ sở bánh mì gây ngộ độc thực phẩm làm 254 người mắc.

Theo quyết định xử phạt, Hộ kinh doanh Bin Bin đã có 4 hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, gồm: Khu vực chứa đựng, kho bảo quản không đầy đủ giá kệ, biển tên, nội quy, quy trình và chế độ vệ sinh; không có đủ dụng cụ bảo quản, sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến; chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ, vật liệu không bảo đảm vệ sinh; sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe từ 5 người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hộ kinh doanh Bin Bin bị phạt 100 triệu đồng và chịu toàn bộ chi phí xử lý vụ ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Như Nguyện

Với các hành vi vi phạm trên, UBND tỉnh quyết định xử phạt tổng số tiền 100 triệu đồng. Trong đó, hành vi vi phạm về điều kiện kho bảo quản bị phạt 6 triệu đồng; hai hành vi liên quan đến dụng cụ bảo quản và chứa đựng thực phẩm bị phạt tổng cộng 4 triệu đồng; riêng hành vi gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều người bị phạt 90 triệu đồng.

Ngoài hình thức phạt tiền, Hộ kinh doanh Bin Bin còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong thời hạn 4 tháng.

Cùng với đó, cơ sở này phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả gồm: Thu hồi và tiêu hủy thực phẩm vi phạm; chịu toàn bộ chi phí xử lý vụ ngộ độc thực phẩm, khám và điều trị cho những người bị ảnh hưởng. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.

UBND tỉnh giao UBND phường An Khê giám sát việc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật. Hộ kinh doanh Bin Bin phải nộp đủ số tiền phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định; trường hợp không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định.

Theo báo cáo, sau khi sử dụng bánh mì của Hộ kinh doanh Bin Bin, người dân có triệu chứng ngộ độc thực phẩm. Trường hợp đầu tiên nhập viện lúc 17 giờ 27 phút ngày 24-8-2026 với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn và sốt. Đến 20 giờ cùng ngày, Trung tâm Y tế An Khê tiếp nhận 12 bệnh nhân nghi liên quan đến việc sử dụng bánh mì mua tại Hộ kinh doanh Bin Bin.

Sau đó, số ca mắc tăng nhanh. Đến 17 giờ ngày 28-8, tổng số người đến khám và điều trị là 254 trường hợp, trong đó 214 bệnh nhân điều trị nội trú, 36 bệnh nhân điều trị ngoại trú và 4 trường hợp được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai.

Theo Trung tâm Y tế An Khê, bệnh nhân điều trị nội trú với chi phí cao nhất là 2.465.617 đồng, thấp nhất là 84.095 đồng, trung bình 550.000 đồng/người. Trong số này, bệnh nhân nằm lâu nhất là 10 ngày.