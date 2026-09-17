Tiếp nhận, bổ nhiệm 3 Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lý Tiết Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Siu Hương - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (bìa phải) và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (bìa trái) trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng các tân Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Ảnh: N.H

Tại hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh đã công bố và trao các quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đối với các đồng chí: Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn; Nguyễn Thành Luân - Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy; Bùi Thanh Bình - Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh. Thời gian bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 15-9-2026.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tặng hoa chúc mừng các tân Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Ảnh: N.H

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung chúc mừng các đồng chí vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh tin tưởng giao trọng trách mới.

Đánh giá cao năng lực, bản lĩnh chính trị và tư duy tổng hợp của 3 đồng chí vừa được bổ nhiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định đây là những cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành qua thực tiễn công tác ở các môi trường có yêu cầu cao về chất lượng, tiến độ và tính toàn diện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: N.H

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đề nghị các tân Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm; khẩn trương tiếp cận công việc; giữ gìn và phát huy khối đoàn kết nội bộ; chủ động nghiên cứu, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ chuyên môn và không ngừng đổi mới phương pháp làm việc. Qua đó, góp phần xây dựng Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, tham mưu phục vụ hiệu quả cho các hoạt động của dân cử tại địa phương.

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Bùi Thanh Bình phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: N.H

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Bùi Thanh Bình bày tỏ niềm vinh dự và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh cùng lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh đã tin tưởng, giao phó nhiệm vụ.

Đồng chí Bùi Thanh Bình hứa sẽ cùng tập thể cán bộ, công chức Văn phòng không ngừng học hỏi, rèn luyện, đoàn kết, chung sức xây dựng cơ quan vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh và sự phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ của cán bộ, công chức trong cơ quan.