Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai ký kết quy chế phối hợp

(GLO)- Chiều 16-7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức ký kết quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Đức Thụy

Dự lễ ký kết có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Theo quy chế được ký kết, các bên phối hợp đảm bảo nguyên tắc, trách nhiệm trong thực hiện bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; chuẩn bị tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; hoạt động giám sát, phản biện xã hội; đối ngoại, vận động nhân dân; công tác thông tin, hội họp và các hoạt động khác theo quy định pháp luật.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự lễ ký kết. Ảnh: Đức Thụy

Các nội dung ký kết dựa trên trên nguyên tắc: tuân thủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy; thống nhất, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, đảm bảo phối hợp kịp thời, chặt chẽ, tạo điều kiện để các cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và bảo đảm rõ trách nhiệm chủ trì, trách nhiệm phối hợp của từng cơ quan trong thực hiện các nhiệm vụ, tránh chồng chéo trong quá trình thực hiện.