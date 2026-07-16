Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai ký kết quy chế phối hợp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN HÂN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 16-7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức ký kết quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2026-2031.

ky-ket-quy-che-phoi-hop-cong-tac-giua-doan-dbqh-thuong-truc-hdnd-ubnd-va-ban-thuong-truc-uy-ban-mttq-viet-nam-tinh.jpg
Đại diện lãnh đạo các cơ quan ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Đức Thụy

Dự lễ ký kết có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Theo quy chế được ký kết, các bên phối hợp đảm bảo nguyên tắc, trách nhiệm trong thực hiện bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; chuẩn bị tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; hoạt động giám sát, phản biện xã hội; đối ngoại, vận động nhân dân; công tác thông tin, hội họp và các hoạt động khác theo quy định pháp luật.

cac-dong-chi-lanh-dao-thma-du-le.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự lễ ký kết. Ảnh: Đức Thụy

Các nội dung ký kết dựa trên trên nguyên tắc: tuân thủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy; thống nhất, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, đảm bảo phối hợp kịp thời, chặt chẽ, tạo điều kiện để các cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và bảo đảm rõ trách nhiệm chủ trì, trách nhiệm phối hợp của từng cơ quan trong thực hiện các nhiệm vụ, tránh chồng chéo trong quá trình thực hiện.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cảnh sát biển trao đổi về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh tại Nhơn Châu.

Cảnh sát biển trao đổi về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh tại Nhơn Châu

Thời sự

(GLO)- Ngày 14-7, Đoàn công tác khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ miền Trung do Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn tổ chức hội nghị với chính quyền xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh.

Ì ạch Dự án Phương Mai Bay Resort

Ì ạch Dự án Phương Mai Bay Resort

Không gian sống

(GLO)- Dự án Phương Mai Bay Resort được tỉnh Gia Lai gia hạn tiến độ sử dụng đất thêm 24 tháng cho toàn bộ dự án so với ban đầu, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục đầu tư. Tuy nhiên, đến nay, tiến độ thực hiện dự án này vẫn ì ạch.

Bưu điện Việt Nam xây dựng quy trình vận chuyển riêng đối với mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ

Bưu điện Việt Nam xây dựng quy trình vận chuyển riêng đối với mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ

Thời sự

(GLO)- Bưu điện Việt Nam sẽ xây dựng quy trình vận chuyển riêng đối với mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ; đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ, phổ biến các yêu cầu về bảo mật, an toàn cho lực lượng tham gia và bố trí phương tiện, nhân sự phục vụ công tác vận chuyển.

Tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri

Tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri

Thời sự

(GLO)- Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND tỉnh và các sở, ngành tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị còn tồn đọng của cử tri, nhất là những vấn đề liên quan đến đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thực hiện chính sách và các vấn đề dân sinh bức xúc.

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ trong năm 2026

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ trong năm 2026

Thời sự

(GLO)- Ngày 8-7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có Công điện số 45/CĐ-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ trong năm 2026.

Gia Lai: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đạt 8,21%

Gia Lai: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đạt 8,21%

Thời sự

(GLO)- Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng năm 2026 của tỉnh Gia Lai tăng 8,21% so với cùng kỳ năm trước. Con số này tương đồng với bức tranh chung của cả nước, phản ánh rõ xu hướng phục hồi và tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì ở mức cao trong nửa đầu năm.

Hội Cựu chiến binh Gia Lai đẩy mạnh chuyển đổi số

Hội Cựu chiến binh Gia Lai đẩy mạnh chuyển đổi số

Thời sự

(GLO)- Ngày 7-7, Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai và Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trong đó, xác định chuyển đổi số, củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua và chăm lo an sinh xã hội là nhiệm vụ trọng tâm.

null