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Phối hợp xóa mù chữ cho học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Gia Lai

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Sáng 30-6, Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Gia Lai (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND phường Quy Nhơn Tây cùng Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân ký kết quy chế phối hợp và khai giảng lớp xóa mù chữ cho học viên tại cơ sở.

Trung tá Phan Thanh Viên - Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 - cho biết: Cơ sở hiện có gần 100 học viên, trong đó có một số trường hợp không biết đọc, không biết viết gây khó khăn trong việc tiếp cận kiến thức và tham gia các chương trình giáo dục, phục hồi nhân cách.

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Lễ ký kết quy chế phối hợp xóa mù chữ cho học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Chơn

Do đó, việc xóa mù chữ cho học viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, tạo điều kiện học nghề và tiếp cận kiến thức pháp luật, qua đó nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, giúp học viên tái hòa nhập cộng đồng.

Theo quy chế phối hợp, Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 sẽ rà soát, lập danh sách học viên mù chữ và những trường hợp có nhu cầu học để phối hợp với Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân tổ chức các lớp xóa mù chữ. Chương trình giảng dạy được thực hiện theo chương trình xóa mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mỗi lớp học có thời gian 4 tháng, học 4 buổi mỗi tuần. Việc giảng dạy do giáo viên Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân và giáo viên kiêm nhiệm của cơ sở đảm nhiệm.

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Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân (phường Quy Nhơn Tây) triển khai các lớp xóa mù chữ cho học viên tại cơ sở. Ảnh: Nguyễn Chơn

Tại buổi lễ, đại diện nhà trường cam kết đồng hành cùng cơ sở trong công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ nhằm giúp đỡ những trường hợp lầm lỡ thuận lợi học tập, nâng cao trình độ học vấn, phục hồi nhận thức và kỹ năng hòa nhập cộng đồng.

Dịp này, Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh tổ chức khai giảng lớp xóa mù chữ cho 4 trường hợp đang cai nghiện tại cơ sở.

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