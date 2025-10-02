Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Gia Lai:

Giúp người cai nghiện làm lại cuộc đời

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Thời gian qua, Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Tây) không chỉ điều trị, chăm sóc sức khỏe mà còn giúp người từng lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng.

Thấy mình có ích khi lao động, làm việc

Đã thành nếp, hằng ngày, sau khi tập thể dục, ăn sáng, luyện tập điều lệnh, các học viên Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Gia Lai (gọi tắt là Cơ sở) tập hợp theo từng tổ để lao động.

nguoi-cai-nghien.jpg
Người cai nghiện làm việc tại tổ cơ khí. Ảnh: N.C

Dưới mái hiên một dãy nhà, anh Nguyễn Duy T. (SN 1988, ở phường Bồng Sơn) cùng “đồng nghiệp” đang hàn thanh sắt phế liệu để chế tạo nắp đậy giếng nước sinh hoạt. Kể chuyện công việc với “các thầy” (cách gọi thân mật của học viên với cán bộ quản giáo), anh T. khoe sản phẩm vừa hoàn thành, đó là chiếc võng bị hỏng 2 đầu đã được gia cố, sửa chữa.

“Anh T. là tổ trưởng tổ cơ khí, có thể sửa chữa hầu hết vật dụng bằng nhôm sắt tại Cơ sở” - Đại úy Trương Minh Hoàng, Cán bộ quản giáo, giới thiệu.

Vốn là thợ nhôm sắt, từ hơn chục năm trước, anh T. đã là chủ tiệm, công việc ăn nên làm ra. Cách đây 4 năm, vợ chồng trục trặc, anh T. buồn chán, sa vào ma túy. Sau 8 tháng cai nghiện, sức khỏe anh dần hồi phục, tinh thần cũng cải thiện đáng kể.

“Tổ cơ khí có 4 học viên, đều đã thạo nghề. Hằng ngày, mọi người cùng nhau làm việc, chia sẻ kinh nghiệm, động viên nhau cố gắng. Được làm việc đúng sở trường, mình và anh em học viên thấy bản thân có ích, tìm thấy lẽ sống. 4 tháng nữa hoàn thành cai nghiện, mình dự định bắt đầu lại bằng chính công việc này”, anh T. chia sẻ dự định.

Tương tự, Nguyễn A. (SN 1994, ở xã Bình Dương) cũng được làm việc theo đúng sở trường, đam mê. Năm 2015, gia đình xảy ra biến cố, A. suy sụp, nhiều lần tìm đến ma túy. Năm 2024, A. bị bắt quả tang trong một lần “đập đá”, bị tòa tuyên buộc đi cai nghiện 18 tháng.

“Khi Cơ sở thành lập các tổ lao động, em xin bố trí một phòng để hớt tóc và được cán bộ ủng hộ. Tổ có 2 người, mỗi tuần làm việc 3 buổi. Được làm đẹp cho anh em học viên, em vui lắm. Khi hoàn thành chương trình cai nghiện, em tính mở tiệm hớt tóc”, A. tâm sự.

Không chỉ T. và A., hàng chục người cai nghiện khác cũng đã tìm thấy niềm vui trong lao động, tạo được thói quen làm việc giờ giấc, kỷ luật. Sau mỗi thành quả, sản phẩm làm ra từ mồ hôi, sức lao động bản thân, họ có thêm động lực để quyết tâm thay đổi, làm lại cuộc đời.

Trang bị kiến thức, kỹ năng

Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Gia Lai hiện có 94 học viên, trong đó có 84 trường hợp cai nghiện bắt buộc. Ngay khi tiếp nhận cơ sở từ ngày 1-3-2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, từng bước đưa công tác cai nghiện đi vào chiều sâu và nâng cao hiệu quả.

Trung tá Phan Thanh Viên-Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Gia Lai-cho biết: Đơn vị phân loại người cai nghiện dựa trên công việc, sở trường từng người. Qua các bước cắt cơn, giải độc, điều trị sức khỏe, học viên sẽ được giáo dục, phục hồi nhân cách và tiếp đến là lao động trị liệu. Từ tháng 3-2025, thực hiện mô hình tổ lao động theo nghề, các học viên có đủ sức khỏe và chấp hành tốt nội quy được sắp xếp làm việc nhóm theo từng nghề nghiệp, lĩnh vực như cơ khí, nấu ăn, trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng, cắt tỉa cây xanh, hớt tóc…

Đến nay, Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Gia Lai có gần 10 tổ lao động theo nghề, mỗi tổ khoảng 3 - 5 thành viên. Trong đó, tổ trưởng là học viên gương mẫu và có năng lực, kinh nghiệm chuyên môn, chịu trách nhiệm kèm cặp, chỉ dẫn các học viên còn lại. Khi tham gia các tổ lao động, không ít người được học nghề, rèn nghề và tự định hướng nghề nghiệp cho bản thân.

Huỳnh Quốc T. (SN 2022, xã Phù Cát) thổ lộ: “Em biết chút ít về nấu ăn nên xin làm việc tại tổ bếp. Mấy tháng nay, em được Tổ trưởng chỉ dạy nhiều công thức, bí quyết nấu nướng. Em dự định khi về nhà sẽ mở quán ăn sáng”.

“Thông qua các hoạt động, mô hình, chúng tôi giáo dục, cảm hóa để thay đổi nhận thức người cai nghiện. Đồng thời, khơi dậy ý chí vươn lên trong mỗi người để họ quyết tâm vượt qua quá khứ lầm lỡ. Mục đích sau cùng là khi trở về cộng đồng, họ vừa khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần, vừa tự tin, có kỹ năng sống để làm lại cuộc đời và đủ bản lĩnh để không tái nghiện”, Trung tá Phan Thanh Viên chia sẻ.

