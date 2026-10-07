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Thời sự

Gia Lai trao 11.100 cây dừa giống, tiếp sức “Xanh hóa Trường Sa”

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BẢO LONG
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(GLO)- Sáng 7-10, tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây lâu năm (Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ), Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai bàn giao 11.100 cây dừa giống Tam Quan cho Vùng 4 Hải quân, tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Xanh hóa Trường Sa”.

Số cây giống được bàn giao gồm có 8.000 cây do tỉnh Gia Lai hỗ trợ và 3.100 cây do Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ.

Đây là hoạt động thiết thực, góp phần phủ xanh các đảo, cải thiện cảnh quan, tạo bóng mát, che chắn trước tác động của thời tiết khắc nghiệt, nâng cao chất lượng môi trường sống cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa.

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Gia Lai tặng 11.100 cây dừa giống Tam Quan “Xanh hóa Trường Sa” cho Vùng 4 Hải quân. Ảnh : Phi Long

Từ năm 2022 đến nay, tỉnh Bình Định trước đây, nay là tỉnh Gia Lai, đã trao tặng 30.000 cây dừa giống Tam Quan cho Vùng 4 Hải quân để trồng tại Trường Sa.

Theo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, giống dừa Tam Quan sau khi đưa ra đảo được cán bộ, chiến sĩ chăm sóc, thích nghi tốt với điều kiện tự nhiên và đã cho trái, góp phần tạo thêm màu xanh trên các đảo.

Theo Sở NN&MT tỉnh Gia Lai, để bảo đảm chất lượng cây giống đưa ra Trường Sa, ngành nông nghiệp phối hợp Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ lựa chọn nguồn giống dừa Tam Quan, được bình tuyển, có sức sinh trưởng và khả năng chống chịu tốt.

Cây giống đồng thời được chăm sóc, tạo giá thể phù hợp, bảo đảm sức sống trong quá trình vận chuyển và thích nghi với điều kiện nắng, gió, đất nghèo dinh dưỡng, nhiễm mặn tại các đảo.

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Đại tá Nguyễn Trung Quảng (thứ 2 từ trái sang) - Phó Chủ nhiệm Hậu Cần kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trao thư cảm ơn cho Bộ CHQS tỉnh Gia Lai. Ảnh: Phi Long

Việc tiếp tục hỗ trợ cây giống thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Gia Lai đối với biển, đảo quê hương; góp phần cùng cả nước xây dựng Trường Sa ngày càng xanh, sạch, bền vững.

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