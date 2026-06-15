Mở lối du lịch dưới tán dừa xanh

(GLO)- “Công đâu công uổng công thừa/ Công đâu gánh nước tưới dừa Tam Quan”. Câu ca dao nhắc nhớ về một vùng đất nổi tiếng với nhiều vườn dừa xanh trải dài.

Từ những giá trị văn hóa và cảnh quan đặc trưng ấy, phường Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai) đang từng bước tìm hướng phát huy giá trị cây dừa gắn với phát triển du lịch.

Tiềm năng du lịch từ nhiều vườn dừa

Phường Hoài Nhơn được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Hoài Thanh, Tam Quan Nam và Hoài Thanh Tây (thuộc thị xã Hoài Nhơn trước đây).

Kế thừa vùng trồng dừa với tổng diện tích gần 700 ha của 3 địa phương này, phường Hoài Nhơn đang sở hữu lợi thế nổi bật để hướng đến xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với cây dừa.

Ông Nguyễn Phạm Kiên Trung - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Gia Lai - cho biết, trước khi sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, ông đã nhiều lần cùng các đơn vị chuyên môn ở địa phương khảo sát tiềm năng du lịch trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (cũ).

Theo ông, tuyến đường mới kết nối QL 1 với tuyến đường ven biển (ĐT 639) thuộc địa bàn phường Hoài Nhơn tạo lợi thế về giao thông, thuận tiện cho xe chở khách du lịch.

Đáng chú ý, hai bên tuyến đường này vẫn còn những “làng dừa” với mật độ dày đặc, tạo nên cảnh quan đặc trưng. Vì vậy, địa phương có thể nghiên cứu quy hoạch nơi đây không gian du lịch cộng đồng gắn với vườn dừa, các sản phẩm từ dừa.

Hai bên tuyến đường mới kết nối QL 1 với tuyến đường ven biển (ĐT 639) thuộc địa bàn phường Hoài Nhơn, có nhiều vườn dừa trải dài, tạo nên cảnh quan đặc trưng có thể khai thác du lịch. Ảnh: H.T

Ông Trung cho rằng, trước hết cần quan tâm đầu tư bài bản Đền thờ Đào Duy Từ (phường Hoài Nhơn) để tôn vinh danh nhân văn hóa nổi tiếng, đồng thời tạo điểm nhấn thu hút du khách ngay từ khu vực gần QL 1. Sau khi rời Đền thờ, du khách có thể tiếp tục hành trình theo tuyến đường mới kết nối ra ven biển để khám phá xứ Dừa.

“Từ một điểm dừng chân hấp dẫn, địa phương có thể giới thiệu, kết nối du khách đến các di tích, làng nghề, điểm du lịch khác trong khu vực. Đó chính là cách quảng bá chéo giữa các điểm đến để cùng hỗ trợ phát triển du lịch” - ông Trung nói.

Ông Trần Ngọc Vân (phường Quy Nhơn) - người có kinh nghiệm đưa các đoàn du khách khám phá trải nghiệm du lịch sinh thái, du lịch xanh trên địa bàn tỉnh - cho rằng, Hoài Nhơn ở cách xa Quy Nhơn - nơi tập trung đông du khách của tỉnh. Do vậy, muốn thu hút được du khách thì Hoài Nhơn thì phải có sản phẩm du lịch khác biệt.

“Khai thác du lịch gắn với “thương hiệu” xứ Dừa là hướng đi nhiều tiềm năng, song cần có tầm nhìn dài hạn, đầu tư bài bản và có chiều sâu văn hóa để tạo cảm xúc cho du khách khi đến muốn ở lại lâu hơn” - ông Vân góp ý.

Từng bước hiện thực hóa khai thác giá trị

Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường Hoài Nhơn đã xác định hướng phát triển du lịch mang bản sắc riêng của địa phương.

Ông Phạm Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy phường Hoài Nhơn - cho biết: Trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Hoài Nhơn nhiệm kỳ 2025-2030, địa phương định hướng xây dựng các sản phẩm đặc trưng từ cây dừa, phấn đấu mỗi năm có một sản phẩm mới; phát triển du lịch trên địa bàn gắn với tiềm năng đặc thù của địa phương như vùng dừa, rừng dương, bãi biển…, nhất là phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa - lịch sử và làng nghề.

Một cơ sở dệt thảm xơ dừa ở phường Hoài Nhơn. Ảnh: H.T

Đồng thời, địa phương cũng tìm hướng khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống, tín ngưỡng dân gian gắn với xây dựng thương hiệu du lịch “Hoài Nhơn - Tình biển - Xứ Dừa”.

Trong quy hoạch chung và kế hoạch triển khai các dự án trọng điểm đầu tư từ nguồn vốn đầu tư công của phường Hoài Nhơn, cũng đã đưa dự án “Công viên văn hóa, dịch vụ du lịch vườn dừa” có diện tích 10 ha vào danh mục đầu tư, dự kiến khởi công và hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030.

Nhằm cụ thể hóa định hướng trên và hưởng ứng Lễ hội du lịch hè của tỉnh năm 2026, Lễ hội Dừa và Biển Hoài Nhơn - Tết Đoan Ngọ sẽ được tổ chức từ ngày 17 đến 28-6 tại khu vực Làng Búng - bãi biển Hoài Thanh (phường Hoài Nhơn) với chủ đề “Chạm gió biển - Đậm vị quê dừa”.

Xuyên suốt chuỗi hoạt động của sự kiện, cây dừa không chỉ xuất hiện như một biểu tượng mà còn trở thành trung tâm của nhiều không gian trải nghiệm.

Trong Lễ hội có nhiều gian hàng các sản phẩm từ dừa, ẩm thực biển, đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP và sản phẩm làng nghề. Cùng với đó là không gian trưng bày, giới thiệu lịch sử, giá trị cây dừa; khu check-in biển - dừa...

Đồng thời, còn có giải chạy Coconut Sea Run Hoài Nhơn 2026, các trò chơi dân gian, thể thao biển, hoạt động trải nghiệm du lịch cộng đồng và không gian chợ đêm, gian hàng ẩm thực biển - dừa. Đặc biệt, lễ hội trái cây, ẩm thực “100 món ăn từ dừa” được kỳ vọng sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm hấp dẫn.

Ban Tổ chức Lễ hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về địa phương và thông điệp “Bảo tồn dừa - giữ bản sắc quê hương - phát triển du lịch bền vững”.

Đáng chú ý hơn nữa là sau khi Lễ hội kết thúc, địa phương vẫn sẽ duy trì không gian check-in đậm chất biển và xứ Dừa, hoạt động ẩm thực, nghệ thuật, du lịch cộng đồng… đến hết mùa du lịch hè (dự kiến từ ngày 29-6 đến 5-9).