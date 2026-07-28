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“Giữa tháng 7 bình yên” lan tỏa âm nhạc tại phố núi Pleiku

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NGỌC DUY NGỌC DUY

(GLO)- Tối 27-7, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra chương trình âm nhạc miễn phí Pleimer Town, với chủ đề “Giữa tháng 7 bình yên” nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức. 

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Chương trình “Giữa tháng 7 bình yên” tạo không gian giao lưu, kết nối những người yêu âm nhạc và khán giả. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình do nhóm Pleimer Town, The Cochin - V2 Music, Tấn Kần Studio, Chill Guys Sound, Du ca phố núi (tỉnh Gia Lai) cùng một số ban nhạc và đơn vị tài trợ phối hợp thực hiện, tạo không gian giao lưu, đàn hát dành cho những người yêu âm nhạc, đặc biệt là giới trẻ.

Với chủ đề hướng về tháng 7 tri ân, đêm nhạc truyền tải tình yêu quê hương, đất nước qua nhiều ca khúc ca ngợi Tổ quốc, tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Những giai điệu ý nghĩa góp phần lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn” đến khán giả.

Tại đêm nhạc, MC Hoàng Nam (trú tại phường Pleiku) cùng các ca sĩ, ban nhạc khách mời đã kết nối khán giả qua những phần giao lưu và tiết mục biểu diễn.

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Đông đảo khán giả theo dõi, cổ vũ các tiết mục tại chương trình âm nhạc miễn phí “Giữa tháng 7 bình yên”. Ảnh: Ngọc Duy

Bên cạnh các ca khúc mang thông điệp tri ân, chương trình còn mang đến 17 tiết mục thuộc nhiều thể loại như pop, ballad, rock, rap… do các nhóm nhạc, khách mời biểu diễn, tạo không khí trẻ trung, gần gũi. Ban tổ chức còn bố trí khu vực chụp ảnh (photobooth), cà phê và nước uống miễn phí phục vụ khán giả.

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