Gia Lai: Bắn pháo hoa tầm cao trong Chương trình nghệ thuật “Eo Gió - Vũ điệu biển xanh”

(GLO)- Ngày 25-6, UBND tỉnh Gia Lai đã đồng ý chủ trương tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm cao trong khuôn khổ Chương trình nghệ thuật “Eo Gió - Vũ điệu biển xanh”.

Theo dự kiến, Chương trình nghệ thuật “Eo Gió - Vũ điệu biển xanh” sẽ diễn ra vào tối 11-7 tại Khu du lịch sinh thái Eo Gió (phường Quy Nhơn Đông) do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC tổ chức.

Màn pháo hoa hứa hẹn sẽ là điểm nhấn đặc sắc chương trình nghệ thuật “Eo Gió - Vũ điệu biển xanh”. Ảnh minh họa: Nguyễn Dũng

Chương trình nghệ thuật được tổ chức nhằm hưởng ứng chuỗi sự kiện khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, góp phần tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa không gian văn hóa Tây Nguyên và hành lang du lịch biển duyên hải miền Trung. Đồng thời, kết nối hệ thống hạ tầng, dịch vụ du lịch của các địa phương trong khu vực.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật đặc sắc, màn bắn pháo hoa tầm cao 15 phút (dự kiến diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút) được kỳ vọng sẽ tạo không khí lễ hội bùng nổ, điểm nhấn thu hút đông đảo người dân và du khách trong nước, quốc tế đến trải nghiệm. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Gia Lai và kích cầu phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiến hành đặt pháo; bảo đảm các điều kiện tổ chức bắn pháo hoa nổ theo quy định.