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Họp báo công bố Lễ hội âm nhạc “Bản hòa âm đại ngàn” - Pleiku Fest’2026

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LỆ XUÂN
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(GLO)- Sáng 9-6, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Gia Lai, Ban Tổ chức Pleiku Fest’26 tổ chức họp báo công bố Lễ hội âm nhạc mang chủ đề “Bản hòa âm đại ngàn”. Đây là hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

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Pleiku Fest’ 2026 được tổ chức trong 2 ngày (26 và 27-6) tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) với nhiều hoạt động đặc sắc như: trình diễn khinh khí cầu, mang đến cơ hội ngắm nhìn phố núi Pleiku từ trên cao; khu vực trải nghiệm dành cho các thương hiệu đồng hành; đại nhạc hội quy mô lớn với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, kết hợp âm nhạc hiện đại với âm hưởng văn hóa Tây Nguyên.

Bên cạnh đó là Beer & Food Fest Day với không gian ẩm thực, đặc sản địa phương phong phú; triển lãm nhạc cụ truyền thống và di sản văn hóa Tây Nguyên cùng chương trình diễu hành “Bách Hoa Bộ Hành Đại Đoàn Kết - Pleiku 2026”, góp phần tôn vinh văn hóa truyền thống và quảng bá hình ảnh phố núi đến du khách trong và ngoài nước.

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Quang cảnh họp báo. Ảnh: Bình Dương

Tại họp báo, đại diện Ban Tổ chức cho biết, Pleiku Fest’26 được hình thành từ tình yêu dành cho vùng đất cao nguyên, với mong muốn tạo nên một lễ hội có chiều sâu văn hóa, giàu tính kết nối cộng đồng và góp phần quảng bá hình ảnh Pleiku đến với du khách trong và ngoài nước.

Mang chủ đề “Bản hòa âm đại ngàn”, lễ hội hướng đến việc tôn vinh những giá trị đặc sắc của thiên nhiên, con người và văn hóa Tây Nguyên thông qua các hoạt động nghệ thuật, giải trí và trải nghiệm cộng đồng.

Pleiku Fest’26 hứa hẹn sẽ trở thành nơi hội tụ của âm nhạc, ánh sáng, cảm xúc và những câu chuyện đẹp về vùng đất đại ngàn, đồng thời mở ra một điểm hẹn văn hóa mới cho người dân và du khách.

Trong đó, điểm nhấn được mong đợi nhất là chương trình nghệ thuật âm nhạc - ánh sáng quy mô lớn, nơi khán giả sẽ được hòa mình vào những màn trình diễn đặc sắc kết hợp giữa công nghệ sân khấu hiện đại và cảm hứng văn hóa địa phương.

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Phóng viên các cơ quan báo chí trao đổi những vấn đề quan tâm liên quan đến sự kiện. Ảnh: Bình Dương

Lễ hội không đơn thuần là một sự kiện giải trí mà còn là nỗ lực góp phần xây dựng hình ảnh một Pleiku trẻ trung, năng động, thân thiện nhưng vẫn gìn giữ được những giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên.

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