Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri 2 xã Canh Liên và Vân Canh

(GLO)- Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, ngày 7-10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc với cử tri 2 xã Canh Liên và Vân Canh.

Tham dự tiếp xúc cử tri có Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thị Mai Phương; các đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri xã Canh Liên. Ảnh: N.H

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, kỳ họp dự kiến khai mạc vào ngày 17-10, bế mạc vào ngày 20-11 và tiến hành theo 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 17-10 đến ngày 13-11; đợt 2 diễn ra trong 2 ngày 19 và 20-11.

Dự kiến tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 45 dự án luật, nghị quyết; đồng thời, xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin đến cử tri về kết quả kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri xã Canh Liên phát biểu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: N.H

Cử tri 2 xã Canh Liên và Vân Canh bày tỏ sự quan tâm đến những vấn đề mà kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét, quyết nghị; đặc biệt là những vấn đề lớn của đất nước về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Cử tri xã Vân Canh nêu kiến nghị với các đại biểu Quốc hội. Ảnh: N.H

Các cử tri cũng kỳ vọng các dự án luật, nghị quyết được xem xét, thông qua tại kỳ họp sẽ sát thực tiễn, nhất là các chính sách liên quan đến đời sống người dân vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Canh Liên đề xuất, kiến nghị Trung ương, tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông mang tính kết nối và hệ thống cấp nước sinh hoạt cho các làng; quan tâm giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất; cung cấp đủ sách giáo khoa bị thiếu cho học sinh tiểu học, THCS trên địa bàn; hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Vân Canh. Ảnh: N.H

Cử tri xã Vân Canh kiến nghị Trung ương sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 19C; quan tâm giải quyết dứt điểm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nguồn gốc đất nông - lâm trường sau khi chuyển về địa phương quản lý; có chế độ hỗ trợ phù hợp cho đội ngũ viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp xã mà không có phụ cấp đặc thù và cán bộ bán chuyên trách thôn, làng khi địa bàn rộng, dân cư đông.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã trả lời làm rõ những vấn đề mà người dân 2 xã quan tâm; đồng thời tiếp thu các ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền để tổng hợp, báo cáo Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn xã Vân Canh. Ảnh: N.H

Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu ở 2 xã Canh Liên và Vân Canh.