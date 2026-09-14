Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ khởi công các dự án ngoài ngân sách

(GLO)- Sáng 14-9, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường nhằm đánh giá tình hình khởi công và tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: N.H

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Theo thông tin từ Sở Tài chính, toàn tỉnh hiện theo dõi, đôn đốc 419 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký hơn 331.459 tỷ đồng; trong đó, vốn đã giải ngân đạt trên 70.501 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.H

Riêng đối với chỉ tiêu khởi công tính đến tháng 9-2026, toàn tỉnh có 168 dự án. Đến nay, 108 dự án đã khởi công hoặc có lịch khởi công (đạt 67,5% chỉ tiêu), tổng vốn giải ngân đạt hơn 3.627 tỷ đồng; 52 dự án chưa khởi công; 8 dự án đã chấm dứt hoặc đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.H

Các dự án chưa khởi công nằm tại 34 xã, phường, tập trung nhiều nhất tại phường Quy Nhơn Bắc (4 dự án), phường Quy Nhơn (3 dự án), xã Phú Thiện (3 dự án).

Một số địa phương còn tồn 2 dự án chưa khởi công, gồm các xã: Ia Rsai, Ia Pia, Ia Le, Canh Vinh, Quy Nhơn Tây, Tây Sơn, Hội Sơn, Ia Lâu, Phù Mỹ, Chư Pưh…

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tiến độ khởi công các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Ảnh: N.H

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích nguyên nhân khiến nhiều dự án chậm tiến độ. Về phía cơ quan nhà nước, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, môi trường và phòng cháy chữa cháy vẫn còn kéo dài.

Về phía nhà đầu tư, xuất hiện tình trạng một số doanh nghiệp khởi công mang tính đối phó, tổ chức lễ động thổ rồi không triển khai thi công thực tế; chây ỳ trong việc báo cáo tiến độ và vốn giải ngân.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tình hình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, môi trường đối với các dự án đang triển khai trên địa bàn. Ảnh: N.H

Trước thực trạng đó, Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, chuẩn hóa toàn bộ quy trình thủ tục hành chính; yêu cầu các sở, ngành chuyên môn (Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Thuế, Văn phòng Đăng ký đất đai...) ưu tiên xử lý nhanh hồ sơ. Đồng thời, kiên quyết yêu cầu nhà đầu tư chủ động hoàn thiện hồ sơ pháp lý, cam kết tiến độ khởi công đối với các dự án.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.H

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh: Trong bối cảnh Gia Lai đặt mục tiêu tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm địa phương (GRDP) năm 2026 đạt 10,2% và giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10,2-10,5%, việc đôn đốc và tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Để tạo chuyển biến thực chất, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu công tác đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từng dự án phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp vào cuộc.

UBND các xã, phường phải thành lập ngay Ban Chỉ đạo do Chủ tịch UBND xã, phường làm Trưởng ban; định kỳ giao ban hàng tuần để nắm chắc tình hình và chủ động gỡ vướng theo thẩm quyền, không thụ động chờ doanh nghiệp kiến nghị.

Sở Tài chính duy trì Tổ công tác chuyên trách, định kỳ hằng tuần tổng hợp, phân loại rõ 3 nhóm dự án (triển khai tốt; đã khởi công nhưng chậm; chưa khởi công) và chỉ rõ vướng mắc ở từng khâu (thủ tục, quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng hay vật liệu san lấp) để tham mưu lãnh đạo tỉnh chỉ đạo xử lý dứt điểm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Tỉnh cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, chủ động đầu tư hạ tầng điện, nước, giao thông… đến chân công trình. Tuy nhiên, nhà đầu tư phải thể hiện rõ năng lực và quyết tâm. Yêu cầu các cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt hành chính đối với các doanh nghiệp chây ỳ; kiên quyết đề xuất thu hồi ngay đối với các dự án kéo dài nhiều năm do lỗi chủ quan của nhà đầu tư, chấm dứt tình trạng găm đất, đầu cơ, mua bán, sang nhượng dự án trái quy định.