Gia Lai: Thực tập phương án chữa cháy, CNCH tại doanh nghiệp chế biến gỗ

(GLO)- Ngày 27-8, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 2 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại Công ty CP chế biến gỗ An Long (CCN Phước An, xã Tuy Phước Tây) và Công ty CP chế biến gỗ nội thất Thành Tâm (KCN Phú Tài, phường Quy Nhơn Bắc).

Tại Công ty CP chế biến gỗ An Long, tình huống giả định là xảy ra cháy tại xưởng sản xuất số 2. Trong quá trình sản xuất, máy móc hoạt động liên tục khiến hệ thống điện quá tải, phát sinh tia lửa gây cháy. Do chất cháy chủ yếu là gỗ, máy móc, thiết bị điện, đám cháy nhanh chóng lan rộng khoảng 110 m², khói dày đặc bao trùm nhà xưởng, khiến 2 người bị nạn.

Nhân viên Công ty CP chế biến gỗ An Long ((CCN Phước An, xã Tuy Phước Tây) thực hành dùng bình chữa cháy xách tay để dập lửa. Ảnh: ĐVCC

Tại Công ty CP chế biến gỗ nội thất Thành Tâm, tình huống giả định là xảy ra hỏa hoạn tại phân xưởng phôi do hệ thống điện quá tải trong quá trình máy móc hoạt động. Đám cháy phát triển trên diện tích khoảng 80m², chất cháy chủ yếu là gỗ, máy móc, thiết bị điện, khiến 2 người bị nạn.

Các tình huống thực tập được xây dựng sát với đặc điểm, quy trình sản xuất và nguy cơ cháy, nổ thực tế tại từng doanh nghiệp. Qua đó, lực lượng PCCC tại chỗ có điều kiện kiểm tra khả năng xử lý ngay từ khi phát sinh sự cố, từ báo động, cắt điện, tổ chức thoát nạn, chữa cháy ban đầu đến chống cháy lan và phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khi được chi viện.

Lực lượng chữa cháy cơ sở và chuyên nghiệp thực hành chữa cháy tại Công ty CP chế biến gỗ nội thất Thành Tâm (KCN Phú Tài, phường Quy Nhơn Bắc). Ảnh: N.L

Cùng với thực tập thực binh, hơn 550 cán bộ, công nhân viên của 2 doanh nghiệp được tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy, tổ chức thoát nạn và xử lý tình huống cháy, nổ ban đầu.