Gia Lai: Thực tập phương án chữa cháy, CNCH tại doanh nghiệp chế biến gỗ

Tại Công ty CP chế biến gỗ An Long, tình huống giả định là xảy ra cháy tại xưởng sản xuất số 2. Trong quá trình sản xuất, máy móc hoạt động liên tục khiến hệ thống điện quá tải, phát sinh tia lửa gây cháy. Do chất cháy chủ yếu là gỗ, máy móc, thiết bị điện, đám cháy nhanh chóng lan rộng khoảng 110 m², khói dày đặc bao trùm nhà xưởng, khiến 2 người bị nạn.
Tại Công ty CP chế biến gỗ nội thất Thành Tâm, tình huống giả định là xảy ra hỏa hoạn tại phân xưởng phôi do hệ thống điện quá tải trong quá trình máy móc hoạt động. Đám cháy phát triển trên diện tích khoảng 80m², chất cháy chủ yếu là gỗ, máy móc, thiết bị điện, khiến 2 người bị nạn.
Các tình huống thực tập được xây dựng sát với đặc điểm, quy trình sản xuất và nguy cơ cháy, nổ thực tế tại từng doanh nghiệp. Qua đó, lực lượng PCCC tại chỗ có điều kiện kiểm tra khả năng xử lý ngay từ khi phát sinh sự cố, từ báo động, cắt điện, tổ chức thoát nạn, chữa cháy ban đầu đến chống cháy lan và phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khi được chi viện.
Cùng với thực tập thực binh, hơn 550 cán bộ, công nhân viên của 2 doanh nghiệp được tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy, tổ chức thoát nạn và xử lý tình huống cháy, nổ ban đầu.