Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Gần 30 người tham gia thực tập phương án cứu người đuối nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 12-9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức thực tập phương án CNCH tình huống sự cố tai nạn đuối nước tại hồ Công viên xã Đức Cơ.

Tham gia buổi diễn tập có gần 30 người là cán bộ, chiến sĩ của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 11, Công an xã Đức Cơ cùng UBND xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Trung tâm Y tế Đức Cơ…

gan-30-nguoi-tham-gia-thuc-tap-phuong-an-cuu-nguoi-duoi-nuoc.jpg
Lực lượng cứu hộ tiếp cận khu vực có người gặp nạn để đưa lên bờ. Ảnh: Văn Giang

Tình huống giả định của buổi thực tập là có 3 người chèo thuyền giữa lòng hồ để chụp ảnh rồi xảy ra việc rớt điện thoại; thuyền sau đó lật úp khiến 3 người rơi xuống nước.

Trong số này có 1 người tự bơi được vào bờ, 2 người còn lại không biết bơi nên bị đuối nước.

Trước tình huống khẩn cấp, các đơn vị đã nhanh chóng triển khai lực lượng để tiếp cận khu vực có người đuối nước và cứu các nạn nhân lên bờ, thực hiện sơ cứu và đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

cac-luc-luong-thuc-tap-so-cuu-cho-nguoi-bi-duoi-nuoc-anh-van-giang.jpg
Các lực lượng thực tập sơ cứu cho người bị đuối nước. Ảnh: Văn Giang

Được biết, hồ Công viên xã Đức Cơ có mực nước sâu, dễ gây chuột rút đột ngột. Khu vực ven bờ có độ dốc lớn, đường bờ hồ có rêu trơn trượt tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn đuối nước.

Do đó, hoạt động này nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong phòng ngừa sự cố cũng như tổ chức CNCN kịp thời, hiệu quả khi tình huống tai nạn, sự cố xảy ra.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Tuyên truyền phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” và phòng, chống ma túy cho sinh viên

Gia Lai: Tuyên truyền phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” và phòng, chống ma túy cho sinh viên

Xã hội

(GLO)- Ngày 10-9, Công an phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai tổ chức tuyên truyền về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” và phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy cho hơn 450 giảng viên, sinh viên.

Thiết thực bảo vệ trẻ em yếu thế

Thiết thực bảo vệ trẻ em yếu thế

Đời sống

(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công, Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Sai sót trong thực hiện Nghị định 178: Đâu là ranh giới giữa sai sót và cố tình trục lợi?

Thực hiện Nghị định 178: Đâu là ranh giới giữa sai sót và cố tình trục lợi?

Đời sống

(GLO)- Sau khi Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều sai sót trong thực hiện chính sách theo Nghị định 178, Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương, bộ, ngành tổng rà soát. Các chuyên gia cho rằng, cần phân biệt sai sót trong quá trình thực hiện với hành vi cố ý làm sai, lợi dụng chính sách để trục lợi.

Gỡ từng "nút thắt" đất đai từ cơ sở

Gỡ từng "nút thắt" đất đai từ cơ sở

Đời sống

(GLO)- Từ hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục, rà soát hồ sơ cũ đến chỉnh lý bản đồ, chuẩn hóa dữ liệu, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tháo gỡ vướng mắc đất đai từ cơ sở. Cách làm này vừa bảo đảm quyền lợi người dân, vừa tạo nền tảng quản lý minh bạch, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

Nối dài hồi sinh sau thiên tai

Nối dài hồi sinh sau thiên tai

Đời sống

(GLO)- Từ Dự án “Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025” do Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) viện trợ không hoàn lại thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 265 hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, An Lương đã nhận được hỗ trợ thiết thực.

Gia cố “lá chắn” bảo vệ tàu cá, ngư dân - Kỳ 1: Báo động từ những nguy cơ mất an toàn

Gia cố “lá chắn” bảo vệ tàu cá, ngư dân - Kỳ 1: Báo động từ những nguy cơ mất an toàn

Đời sống

(GLO)- Những vụ cháy tàu cá, tai nạn lao động trên biển thời gian qua cho thấy nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu. Nhận diện, khắc phục các “lỗ hổng” từ cảng cá, con tàu đến quy trình, ý thức và văn hóa an toàn là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ ngư dân, tài sản và mỗi chuyến vươn khơi.

null