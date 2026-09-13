Gần 30 người tham gia thực tập phương án cứu người đuối nước

Tham gia buổi diễn tập có gần 30 người là cán bộ, chiến sĩ của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 11, Công an xã Đức Cơ cùng UBND xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Trung tâm Y tế Đức Cơ…

Lực lượng cứu hộ tiếp cận khu vực có người gặp nạn để đưa lên bờ. Ảnh: Văn Giang

Tình huống giả định của buổi thực tập là có 3 người chèo thuyền giữa lòng hồ để chụp ảnh rồi xảy ra việc rớt điện thoại; thuyền sau đó lật úp khiến 3 người rơi xuống nước.

Trong số này có 1 người tự bơi được vào bờ, 2 người còn lại không biết bơi nên bị đuối nước.

Trước tình huống khẩn cấp, các đơn vị đã nhanh chóng triển khai lực lượng để tiếp cận khu vực có người đuối nước và cứu các nạn nhân lên bờ, thực hiện sơ cứu và đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

Các lực lượng thực tập sơ cứu cho người bị đuối nước. Ảnh: Văn Giang

Được biết, hồ Công viên xã Đức Cơ có mực nước sâu, dễ gây chuột rút đột ngột. Khu vực ven bờ có độ dốc lớn, đường bờ hồ có rêu trơn trượt tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn đuối nước.

Do đó, hoạt động này nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong phòng ngừa sự cố cũng như tổ chức CNCN kịp thời, hiệu quả khi tình huống tai nạn, sự cố xảy ra.