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Hơn 2.200 học sinh, sinh viên được tuyên truyền về an toàn giao thông

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VÕ HƯỜNG
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(GLO)- Ngày 3-10, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) và Công ty TNHH TM Hồng Phước tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho hơn 2.200 học sinh, sinh viên (HSSV).

Đây là hoạt động thực hiện theo Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 4-2-2026 của UBND tỉnh Gia Lai về Năm An toàn giao thông 2026.

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HSSV được trang bị những kiến thức về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và tập huấn kỹ năng lái xe an toàn. Ảnh: Bình Dương

Tại chương trình, HSSV được thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh; trang bị những kiến thức liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tham gia thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về giao thông.

Cùng với đó, HSSV được tập huấn kỹ năng lái xe an toàn như: cách chọn và đội mũ bảo hiểm; nhận biết một số biển báo giao thông và thực hành trên máy tập lái xe RT của Honda; chạy thực hành ván hẹp cọc tiêu...

Dịp này, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát động “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên tới trường" và ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

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