(GLO)- Cảng hàng không quốc tế Long Thành (TP. Đồng Nai) dự kiến khai thác thương mại từ 0 giờ ngày 24-12, mở thêm lựa chọn đi lại dịp Tết Nguyên đán 2027. Hành khách cần lưu ý lịch bay, khoảng cách di chuyển và kiểm tra kỹ mã sân bay để tránh nhầm lẫn, lỡ chuyến.

Việc đưa sân bay vào hoạt động ngay trước cao điểm Tết được kỳ vọng bổ sung năng lực vận chuyển hàng không, giảm áp lực cho sân bay Tân Sơn Nhất và tạo thêm lựa chọn cho hành khách.

Bên trong nhà ga sân bay Long Thành, 1 tháng trước ngày chính thức đi vào hoạt động. Ảnh: Quỳnh Danh/Znews

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), giai đoạn đầu, sân bay dự kiến khai thác khoảng 20-30 chuyến bay mỗi ngày, tương đương 6-10% công suất thiết kế. Hoạt động được tổ chức theo lộ trình, ưu tiên các đường bay nội địa và quốc tế chặng ngắn.

Theo kế hoạch đăng ký của các hãng hàng không, từ tháng 12-2026 đến hết ngày 27-3-2027, tổng sản lượng khai thác tại Long Thành dự kiến đạt tối đa 226 chuyến bay/tuần, gồm 182 chuyến nội địa và 44 chuyến quốc tế.

Vietnam Airlines đăng ký khai thác đường bay Long Thành - Hà Nội với tần suất 28 chuyến/tuần, tương đương 4 chuyến mỗi ngày. Đối với mạng bay quốc tế, hãng đăng ký các đường bay kết nối Long Thành với Bắc Kinh, Quảng Châu, Hong Kong và Manila, tổng tần suất 44 chuyến/tuần.

Trong khi đó, Vietjet Air dự kiến đưa 1 máy bay Airbus A321 đến Long Thành ngay ngày đầu khai thác để thực hiện chuyến bay đi Hà Nội. Sang tuần thứ hai, hãng dự kiến bổ sung máy bay thứ hai, mở thêm đường bay đến Hải Phòng và Vinh.

Đến giữa tháng 1-2027, Vietjet dự kiến đưa máy bay thứ ba vào khai thác, mở rộng mạng bay đến Đà Nẵng, Huế, Thanh Hóa và Phú Quốc, đồng thời tăng chuyến trên một số chặng.

Theo ACV, lịch bay chính thức sẽ tiếp tục được cập nhật với các hãng hàng không trong tuần đầu tháng 12-2026.

Việc có thêm sân bay không đồng nghĩa Long Thành sẽ thuận tiện cho tất cả hành khách. Khoảng cách từ nơi ở đến sân bay, thời gian di chuyển, giá vé và lịch bay là những yếu tố cần cân nhắc.

Theo đó, người dân khu Đông TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt là khu vực Thủ Đức, có thể cân nhắc lựa chọn Long Thành nhờ kết nối qua cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Người dân tại Đồng Nai, nhất là các khu vực Long Thành, Nhơn Trạch và Biên Hòa, cũng có lợi thế khi sử dụng sân bay mới. Hành khách từ các địa phương phía Bắc, miền Trung bay vào để công tác tại các khu công nghiệp Đồng Nai hoặc du lịch Vũng Tàu, Hồ Tràm cũng có thể cân nhắc hạ cánh tại Long Thành.

Ngược lại, hành khách sinh sống tại khu vực trung tâm và phía Tây TP. Hồ Chí Minh như Tân Bình, Gò Vấp, Bình Tân có thể ưu tiên Tân Sơn Nhất do khoảng cách gần hơn, mạng bay đa dạng và có nhiều khung giờ lựa chọn.

Ngoài ra, hành khách cần tính toán chi phí taxi, xe công nghệ, phương tiện trung chuyển và nguy cơ ùn tắc trên cao tốc.

Một lưu ý đặc biệt quan trọng là hành khách phải kiểm tra kỹ mã sân bay trên vé máy bay. Cụ thể, SGN là Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất; LTH là Sân bay quốc tế Long Thành. Việc đi nhầm địa điểm có thể khiến hành khách không kịp di chuyển để làm thủ tục chuyến bay.

Đặc biệt, khi đặt vé khứ hồi, cần kiểm tra cả chiều đi và chiều về. Có trường hợp chiều đi khởi hành từ Tân Sơn Nhất nhưng chiều về lại hạ cánh tại Long Thành hoặc ngược lại.

Hành khách cũng nên theo dõi thông báo của hãng hàng không về lịch bay, nhà ga, thời gian làm thủ tục và phương án kết nối giao thông. Trong những ngày cao điểm Tết, việc chủ động xuất phát sớm sẽ giúp hạn chế nguy cơ trễ chuyến do ùn tắc.