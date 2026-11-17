(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, rà soát nội dung đoạn video có thông điệp “khuyên đừng ăn cua” đang lan truyền trên mạng xã hội, gây nhiều tranh luận và lo ngại về ảnh hưởng đến ngành hàng cua chủ lực của địa phương.

Tối 16-11, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có văn bản chỉ đạo, giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh nội dung video đăng tải trên Facebook.

Các đơn vị phải báo cáo kết quả về UBND tỉnh trong ngày 17-11. Trường hợp vụ việc vượt thẩm quyền, cần kịp thời đề xuất phương án xử lý theo quy định.

Tài khoản Facebook đăng tải thông tin khuyên người dân đừng ăn cua biển kèm theo đoạn clip có nội dung cho rằng "luộc cua ăn là cảnh tượng đại địa ngục". Ảnh cắt từ clip: Dân trí

Trước đó, 1 tài khoản Facebook có tên viết tắt V.A. đăng tải bài viết với nội dung “Khuyên đừng ăn cua”, kèm đoạn video dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một nhóm người thả cua biển xuống sông để phóng sinh.

Đáng chú ý, phần lời bình trong video cho rằng việc luộc cua để ăn là “cảnh tượng đại địa ngục”, vì miếng ngon trong chốc lát mà tạo thành nghiệp chướng nặng nề. Người đăng tải còn đưa ra quan điểm con người và loài cua có thể từng là cha mẹ, anh em của nhau qua nhiều kiếp, do thay đổi hình dạng nên không nhận ra nhau.

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện, đoạn video thu hút hàng nghìn lượt tương tác, bình luận và chia sẻ, tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số người đồng tình với thông điệp phóng sinh, bảo vệ động vật; trong khi nhiều ý kiến phản đối cách diễn đạt mang tính quy kết, cho rằng việc nuôi trồng, kinh doanh và tiêu thụ cua biển là hoạt động sản xuất, tiêu dùng bình thường.

Trao đổi về vụ việc, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau nhận định nội dung đăng tải có dấu hiệu sai sự thật, gây hoang mang dư luận; đồng thời khuyến cáo người dân không tin, không chia sẻ video khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan chức năng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau cũng cho rằng, những phát ngôn trong video về việc ăn cua tạo nghiệp chướng, con người và cua từng là cha mẹ, anh em của nhau không đúng với giáo lý nhà Phật.

Nội dung này còn được đánh giá có khả năng ảnh hưởng đến chủ trương phát triển ngành hàng cua của tỉnh, cần được xem xét, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Liên quan đến hình ảnh thả cua biển xuống sông trong video, ngày 17-11, báo Dân trí dẫn lời Tiến sĩ Nguyễn Việt Bắc - giảng viên Trường Cao đẳng Cà Mau - cho biết, cua biển có thể sinh sống trong môi trường nước mặn hoặc nước lợ, nhưng có nguy cơ chết nếu bị thả vào môi trường nước ngọt do không thích nghi được với sự thay đổi độ mặn.

Nông dân nuôi cua tại địa phương cũng cho hay, khi cua không đạt tiêu chuẩn thu mua, họ thường tháo dây và thả trở lại vuông tôm để duy trì khả năng sống của cua.

Cà Mau được xem là thủ phủ cua biển của cả nước, với diện tích nuôi hơn 380.000 ha. Đây là ngành hàng chủ lực, tạo sinh kế cho hàng chục nghìn hộ dân và mang lại giá trị kinh tế khoảng 10.000 tỷ đồng mỗi năm.

Trước những tranh luận trên mạng xã hội, một số người nuôi cua cũng bày tỏ lo ngại thông tin kêu gọi không ăn cua có thể ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ mặt hàng này.