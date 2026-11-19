(GLO)- Hàng chục hộ dân ở phường Hoài Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến đất, tài sản và hoa màu để xây dựng các tuyến kè chống sạt lở ven sông Lại Giang.

Sự đồng thuận này góp phần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ công trình, hướng đến bảo vệ nhà cửa, đất sản xuất và cuộc sống của người dân ở khu vực ven sông.

Nằm ở bờ Nam, khu vực cuối nguồn sông Lại Giang, các hộ dân từ khu dân cư Định Trị đến khu dân cư Công Lương (thuộc tổ dân phố Mỹ Thọ) thường xuyên đối mặt với nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất mỗi khi mùa mưa lũ đến.

Đối với những gia đình sinh sống, sản xuất ven sông, việc có 1 tuyến kè kiên cố để bảo vệ đất đai, nhà cửa là mong mỏi từ lâu.

Với sự đồng thuận của người dân, tuyến kè chống sạt lở từ Định Trị đến Công Lương (phường Hoài Nhơn Đông) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Hồng Phúc

Vì vậy, khi Nhà nước triển khai 2 dự án kè chống sạt lở từ Định Trị đến Công Lương và kè Ca Công - Ca Công Nam nhằm bảo vệ các khu dân cư, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, tài sản và hoa màu, tạo điều kiện thuận lợi để công trình sớm được thi công.

Vợ chồng bà Phạm Thị Mến có diện tích đất bị ảnh hưởng lớn nhất tại khu vực triển khai dự án. Gia đình đã tự nguyện hiến hơn 900 m² đất cùng tài sản trên đất trị giá hơn 25 triệu đồng.

“Gia đình tôi mong tuyến kè sớm hoàn thành để hạn chế tình trạng sạt lở bờ sông, bảo vệ đất đai, nhà cửa cho bà con” - bà Mến chia sẻ.

Cũng có đất nằm trong phạm vi dự án, bà Đặng Thị Dưỡng tự nguyện nhường gần 40 m² đất để phục vụ thi công. Nhiều năm sinh sống tại khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, bà hiểu rõ sự cần thiết của việc xây dựng tuyến kè bảo vệ bờ sông.

“Bờ kè này đem lại lợi ích cho gia đình và toàn thể xã hội. Việc này người dân đều ủng hộ, riêng tôi ủng hộ 100%” - bà Dưỡng bày tỏ.

Sự tự nguyện của những hộ dân như gia đình bà Mến, bà Dưỡng cũng là tinh thần chung của nhiều gia đình tại tổ dân phố Mỹ Thọ. Các hộ đều mong muốn công trình sớm hoàn thành, góp phần hạn chế nguy cơ sạt lở, ổn định cuộc sống.

Theo UBND phường Hoài Nhơn Đông, có 43 hộ dân đồng thuận hiến hơn 15.000 m² đất và tài sản, hoa màu trên đất với tổng giá trị khoảng 1,5 tỷ đồng. Sự chung sức của người dân đã tạo thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng, giúp các dự án được triển khai theo kế hoạch.

Từ sự đồng thuận đó, 2 dự án kè chống sạt lở từ Định Trị đến Công Lương và kè Ca Công - Ca Công Nam đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, từng bước hoàn thiện.

2 dự án có tổng mức đầu tư hơn 130 tỷ đồng, trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 105 tỷ đồng, phần còn lại do địa phương đối ứng. Đến nay, tuyến kè chống sạt lở từ Định Trị đến Công Lương đạt 84,1% giá trị hợp đồng; tuyến kè Ca Công - Ca Công Nam đạt 79,5%.

Đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành, bàn giao công trình đúng tiến độ vào ngày 31-12-2026. Ảnh: Hồng Phúc

Ông Dương Ngát - Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thành Hương (phường Hoài Nhơn), đơn vị thi công 2 dự án - cho biết: 2 dự án kè được triển khai theo 2 giai đoạn. Hiện đơn vị đang tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các hạng mục giai đoạn 1 vào cuối tháng 11-2026; tiếp tục thi công giai đoạn 2, phấn đấu hoàn thành, bàn giao công trình vào ngày 31-12-2026 theo đúng tiến độ đề ra.

Đánh giá về sự đóng góp của người dân, ông Phan Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Đông - cho biết: Các hộ có đất nằm trong phạm vi dự án đều tích cực phối hợp với chính quyền và đơn vị thi công.

“Sự đồng thuận của người dân đã tạo thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công. Đây là cơ sở quan trọng để các tuyến kè sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả phòng, chống sạt lở, bảo vệ nhà cửa, đất sản xuất và khu dân cư ven sông” - ông Quang cho biết.