Bộ Y tế phát công văn khẩn: Nghiêm cấm tiết lộ danh tính, hình ảnh người nhiễm HIV

(GLO)- Ngày 15-11, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) có văn bản hỏa tốc gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, đề nghị tăng cường công tác quản lý, bảo mật thông tin người nhiễm HIV; đồng thời chủ động phối hợp xử lý tình trạng lan truyền thông tin sai sự thật liên quan đến dịch HIV/AIDS trên mạng xã hội.

Theo Cục Phòng bệnh, thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện các bài viết, thông tin về những trường hợp lây nhiễm HIV liên quan đến cá nhân, tổ chức và các chùm ca lây nhiễm tại một số địa phương.

Đáng chú ý, một số nội dung có dấu hiệu suy diễn, thổi phồng số lượng người nhiễm bệnh, thậm chí đăng tải thông tin cá nhân, hình ảnh nghi liên quan đến người nhiễm HIV.

Bộ Y tế yêu cầu rà soát việc lộ thông tin người nhiễm HIV trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: VOV

Tình trạng này không chỉ gây tâm lý hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống HIV/AIDS mà còn xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư, quyền được bảo mật thông tin của người bệnh.

Trước thực trạng trên, Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế các địa phương chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) và các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ tư vấn, xét nghiệm, điều trị HIV/AIDS thực hiện nghiêm các quy định về bảo mật thông tin người nhiễm HIV.

Việc quản lý, khai thác và cung cấp thông tin phải tuân thủ Luật Phòng, chống HIV/AIDS; Thông tư số 04/2023/TT-BYT ngày 28-2-2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hình thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV, cùng các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đặc biệt, các địa phương phải rà soát toàn bộ quy trình tiếp cận, khai thác, lưu trữ hồ sơ bệnh án và hệ thống phần mềm quản lý thông tin HIV/AIDS, trong đó có HIV-INFO và HMED, nhằm kịp thời phát hiện những bất cập, nguy cơ mất an toàn thông tin để có biện pháp khắc phục.

Cục Phòng bệnh nhấn mạnh, nghiêm cấm cán bộ, nhân viên y tế tự ý sao chép, cung cấp hoặc tiết lộ thông tin, danh tính, địa chỉ, hình ảnh của người nhiễm HIV dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của người bệnh hoặc không thuộc trường hợp được pháp luật cho phép.

Đối với việc cung cấp thông tin người nhiễm HIV phục vụ công tác điều tra, tố tụng của các cơ quan có thẩm quyền, các đơn vị cũng phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Luật Phòng, chống HIV/AIDS và các quy định pháp luật liên quan.

Không chỉ siết chặt quản lý dữ liệu tại các cơ sở y tế, Cục Phòng bệnh còn đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Công an và cơ quan quản lý thông tin, truyền thông tại địa phương rà soát, xác minh những nguồn tin đăng tải sai sự thật, có nội dung kích động, kỳ thị hoặc làm lộ lọt thông tin cá nhân của người nhiễm HIV trên không gian mạng.

Các địa phương cần kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi bịa đặt, xuyên tạc tình hình dịch HIV/AIDS, gây hoang mang dư luận hoặc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người nhiễm HIV.

Song song với đó, ngành Y tế cần chủ động cung cấp thông tin chính thống, khách quan, có cơ sở khoa học cho các cơ quan báo chí địa phương về tình hình dịch tễ HIV/AIDS. Việc này nhằm tránh để những thông tin chưa được kiểm chứng dẫn dắt dư luận, gây hiểu lầm và ảnh hưởng đến hiệu quả phòng, chống dịch bệnh.