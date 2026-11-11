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Hội LHPN tỉnh Gia Lai phát động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới

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NGỌC HẰNG
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(GLO)- Sáng 10-11, tại phường Pleiku, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức phát động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026. Tham gia lễ phát động có hơn 220 cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân địa phương.

Tháng hành động năm nay có chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động sản xuất - Động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”.

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Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Mạnh Hà

Phát biểu tại lễ phát động, bà Lê Thị Ngọc Lam - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh - nhấn mạnh: Dù đã đạt được nhiều kết quả trong thực hiện bình đẳng giới, nhưng phụ nữ vẫn còn gặp không ít rào cản trong tiếp cận việc làm ổn định, nguồn vốn, đào tạo nghề, khoa học công nghệ và các nguồn lực sản xuất.

Bên cạnh đó, tình trạng bạo lực trên cơ sở giới vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức, từ gia đình, nơi làm việc đến không gian mạng.

Để thúc đẩy bình đẳng giới thực chất, Hội LHPN tỉnh đề ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao quyền năng kinh tế; củng cố các mô hình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại cộng đồng; phát huy vai trò của nam giới và cộng đồng trong thúc đẩy bình đẳng giới; đồng thời huy động nguồn lực chăm lo cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

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Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Gia Lai và phường Pleiku thực hiện nghi thức mở khóa "Cây cam kết số". Ảnh: Mạnh Hà

Tại chương trình, các đại biểu và hội viên phụ nữ đã tham gia xây dựng “Cây cam kết số” thông qua việc quét mã QR, lựa chọn và gửi thông điệp hành động vì bình đẳng giới.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và phường Pleiku cũng thực hiện nghi thức mở khóa "Cây cam kết số", thể hiện quyết tâm thúc đẩy bình đẳng giới bằng những hành động thiết thực.

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Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Mạnh Hà

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 diễn ra từ ngày 15-11 đến 15-12, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc an toàn, bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái.

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