Hội LHPN tỉnh Gia Lai tặng quà cho 100 trẻ em khó khăn ở 4 xã biên giới

(GLO)- Được sự ủy quyền của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, ngày 23-10, Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã tổ chức trao tặng quà cho 100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 4 xã biên giới của tỉnh, gồm: Ia Nan, Ia Pnôn, Ia Mơ và Ia Púch.

Mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt. Nguồn kinh phí được Trung ương Hội LHPN Việt Nam kết nối, huy động nguồn hỗ trợ của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).

Dịp này, từ phần quà ủng hộ của Thường trực Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh đã trao tặng 46 hộp sữa dinh dưỡng cho các cháu trong độ tuổi từ mầm non đến lớp 3 tại các xã.

Hội LHPN tỉnh Gia Lai tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Mơ. Ảnh: Duy Linh

Những phần quà tuy không lớn nhưng là nguồn động viên to lớn về tinh thần đối với hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; kịp thời chia sẻ, giúp các gia đình vượt qua khó khăn, cố gắng nuôi dạy con tốt, động viên con trẻ đến trường, học tập tốt để có một tương lai tươi sáng.

Ngoài 1 triệu đồng tiền mặt, những trẻ em trong độ tuổi từ mầm non đến lớp 3 còn được tặng thêm 1 hộp sữa. Ảnh: Duy Linh

Phát biểu tại buổi trao tặng quà, bà Lê Thị Ngọc Lam - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh mong muốn Hội LHPN các xã, cùng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục quan tâm, nắm chắc hoàn cảnh của những gia đình khó khăn, nhất là những cháu có nguy cơ bỏ học vì điều kiện kinh tế.

Bên cạnh đó chủ động báo cáo, phối hợp kịp thời và có những hình thức hỗ trợ phù hợp, không để những khó khăn có thể trở thành rào cản trên con đường học tập của các cháu; đồng thời tiếp tục huy động sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và những tấm lòng nhân ái để chăm lo tốt hơn cho trẻ em trên địa bàn.