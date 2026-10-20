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Thời sự

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 11 và Hội LHPN tỉnh Gia Lai ký kết chương trình phối hợp

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PHÚ HÒA
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(GLO)- Chiều 19-10, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 11 và Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị.

Theo nội dung ký kết, trong giai đoạn 2026-2030, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 11 và Hội LHPN tỉnh Gia Lai sẽ phối hợp triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và tín dụng chính sách xã hội; hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn chính thức, các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng phù hợp.

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Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: Dũng Nhân

Trong đó, ưu tiên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo; đồng thời hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, quản lý, điều hành.

Hai đơn vị phối hợp nâng cao hiệu quả cho vay qua các tổ vay vốn, tổ tiết kiệm và vay vốn để khảo sát nhu cầu để tư vấn, kết nối hội viên phụ nữ với các chương trình tín dụng phù hợp.

Hội viên hội phụ nữ được hướng dẫn xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, nâng cao kỹ năng quản lý tài chính gia đình, sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả và có khả năng trả nợ.

Chương trình cũng chú trọng thúc đẩy tài chính xanh, hỗ trợ phụ nữ phát triển các mô hình sản xuất hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải; tăng cường kết nối giữa tổ chức tín dụng, các cấp Hội và cơ sở sản xuất, kinh doanh do phụ nữ làm chủ.

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Ông Nguyễn Trà Dương - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 11 (bên trái) và bà Lê Thị Ngọc Lam - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai trao văn bản chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030, Ảnh: Dũng Nhân

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 11 và Hội LHPN tỉnh còn phối hợp thúc đẩy bình đẳng giới, huy động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội và phục hồi sinh kế sau thiên tai, dịch bệnh.

Qua đó, góp phần nâng cao năng lực kinh tế của phụ nữ, giảm nghèo bền vững và hạn chế "tín dụng đen".

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