(GLO)- Chiều 26-11, tại Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai chủ trì buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về tình hình, tiến độ chuẩn bị phục vụ Hội nghị không chính thức các quan chức cao cấp (ISOM) APEC 2027.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Hân

Theo báo cáo tại cuộc họp, Hội nghị ISOM thuộc khuôn khổ Năm APEC 2027, dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 9-12-2026 tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra các hoạt động chính thức do Ủy ban Quốc gia APEC và Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với tỉnh Gia Lai thực hiện, gồm: Hội thảo chuyên đề về các ưu tiên năm APEC 2027, phiên họp hẹp ISOM, Cuộc họp không chính thức của Ủy ban Thương mại và Đầu tư APEC và Phiên họp toàn thể Hội nghị ISOM.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Hân

Song song với đó là chuỗi hoạt động bên lề do UBND tỉnh Gia Lai chủ trì như: Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Gia Lai năm 2026 cùng nhiều hoạt động giao lưu, kết nối.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành đã báo cáo tiến độ triển khai công tác chuẩn bị; đồng thời nêu một số khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc ghi nhận sự chủ động của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác chuẩn bị cho sự kiện.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc đăng cai Hội nghị ISOM APEC 2027 vừa là nhiệm vụ đối ngoại quan trọng, vừa là cơ hội để Gia Lai quảng bá hình ảnh con người, văn hóa, tiềm năng hợp tác và đầu tư đến bạn bè quốc tế. Vì vậy, công tác tổ chức phải bảo đảm trang trọng, chu đáo, đúng thông lệ quốc tế và an ninh, an toàn tuyệt đối.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai báo cáo công tác chuẩn bị bảo vệ an ninh tại sự kiện.

﻿Ảnh: Nguyễn Hân

Lưu ý quỹ thời gian từ nay đến ngày diễn ra hội nghị không còn nhiều, đồng chí Thái Đại Ngọc yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện các phần việc còn lại đảm bảo yêu cầu và tiến độ đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo rà soát toàn bộ nhiệm vụ theo Kế hoạch số 441/KH-UBND ngày 7-11-2026 xác định rõ người chịu trách nhiệm, sản phẩm hoàn thành và mốc thời gian kiểm tra đối với từng đầu việc; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp kiểm tra phần việc được giao và báo cáo ngay những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo công tác chuẩn bị cho Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Gia Lai năm 2026 nằm trong chuỗi sự kiện. Ảnh: Nguyễn Hân

Về công tác lễ tân, hậu cần và chương trình tham quan, UBND tỉnh chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Tiểu ban Vật chất và Hậu cần chốt địa điểm, thực đơn, kịch bản tiệc chiêu đãi tối 7-12-2026, đồng thời chuẩn bị sẵn phương án trong nhà để dự phòng thời tiết bất lợi.

Cùng với đó, rà soát điều kiện phục vụ phiên họp hẹp tại Crown Retreat, kiểm tra tiến độ sửa chữa và thống nhất phương án thay thế với Ban Tổ chức nếu chưa đáp ứng yêu cầu. Sở Ngoại vụ phối hợp với Cảng Hàng không Phù Cát và các đơn vị chốt kịch bản đón từng đoàn, từng chuyến bay, cơ sở lưu trú.

Ngoài ra, phối hợp với Tiểu ban Lễ tân, Tỉnh đoàn và Trường Đại học Quy Nhơn tập huấn thực hành cho liên lạc viên, tình nguyện viên trong ngày 3-12-2026, bảo đảm từng vị trí nắm chắc nhiệm vụ, đầu mối xử lý và phương án ứng phó khi lịch trình thay đổi, kịp thời đề xuất bổ sung nhân sự phiên dịch, lễ tân đối ngoại nếu cần.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Hân

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch trực tiếp kiểm tra từng tuyến tham quan, thống nhất số lượng khách, phương tiện, thời gian di chuyển và thuyết minh tiếng Anh; chỉ đưa tuyến ven biển Eo Gió - Nhơn Lý - Kỳ Co vào chương trình khi điều kiện thời tiết, an toàn cho phép; đồng thời lựa chọn các tiết mục nghệ thuật, ẩm thực và không gian trưng bày tiêu biểu, phù hợp với thời lượng và mặt bằng.

Đối với công tác bảo đảm hạ tầng, an ninh, y tế và an toàn thực phẩm, Bí thư Tỉnh ủy giao Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra các tuyến đường, bãi đỗ xe, trạm sạc, hệ thống cấp thoát nước.

Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Gia Lai kiểm tra nguồn điện chính và dự phòng; Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông vận hành thử đường truyền và phương án dự phòng; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch kiểm tra vận hành các phòng họp, trang thiết bị tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Đông và địa phương có điểm tham quan hoàn thành chỉnh trang, vệ sinh môi trường trước ngày 3-12-2026.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan rà soát phương án an ninh, an toàn giao thông, PCCC và CNCH; thống nhất phương án phân luồng chi tiết trước ngày 30-11-2026 nhằm bảo đảm các đoàn di chuyển thông suốt và hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Sở Y tế hoàn thành kiểm tra đợt hai và có kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở ăn uống trước ngày 5-12-2026; thống nhất thực đơn theo nhu cầu từng đoàn, kiểm soát chặt dị ứng, chế độ ăn đặc thù và bố trí đầy đủ kíp cấp cứu, phương tiện, cơ sở tiếp nhận trực xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn cần tích cực chuẩn bị cho các hoạt động do tỉnh chủ trì. Sở Tài chính hoàn thiện tài liệu Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trước ngày 30-11-2026, lựa chọn giới thiệu các dự án rõ thông tin quy hoạch, điều kiện triển khai và đầu mối làm việc; rà soát danh sách khách mời, bố trí đầu mối kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư và theo dõi đề xuất sau hội nghị; đồng thời khẩn trương thẩm định các dự toán còn lại, tham mưu bố trí kinh phí đúng quy định, tiết kiệm và kịp tiến độ.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra liên ngành, vận hành thử toàn bộ các khâu đón tiếp, điều phối, kỹ thuật và xử lý tình huống, hoàn thành đợt kiểm tra cuối chậm nhất vào ngày 5-12-2026 trước khi bước vào phục vụ chuỗi sự kiện từ ngày 6-12-2026; mọi tồn tại phát hiện qua kiểm tra phải được khắc phục và kiểm tra lại trước khi vận hành chính thức.

Sau buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo Sở Ngoại vụ và Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp tiến độ hằng ngày để báo cáo Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề phát sinh.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải bắt tay thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao, thể hiện chất lượng chuẩn bị qua sự phối hợp nhịp nhàng, thông suốt và sự đón tiếp trọng thị, chu đáo dành cho mỗi đại biểu khi đến với Gia Lai.