(GLO)- Ngày 25-11, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri tại 3 xã Chơ Long, Kông Chro, Ya Hội và phường An Bình sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia tiếp xúc cử tri gồm các ông, bà: Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Siu Hương - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Hoàng Anh - Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Phạm Ngọc Lâm - Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Đinh Ngọc Quý - Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Trường Trung Tuyến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ya Hội.

Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Viettel Gia Lai; lãnh đạo và đông đảo cử tri các địa phương.

Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri tại xã Ya Hội. Ảnh: Phương Dung

Tại hội nghị, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương đã thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; các nội dung quan trọng được Quốc hội thảo luận, xem xét, thông qua tại kỳ họp; kết quả giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc lần trước.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, cử tri các địa phương đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến những vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống dân sinh, hoạt động sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Trong đó, cử tri đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông.

Cử tri xã Ya Hội nêu kiến nghị. Ảnh: Phương Dung

Cụ thể, cử tri kiến nghị sớm quan tâm, bố trí nguồn vốn sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Trãi - đường tránh xã Kông Chro do đã xuống cấp trong thời gian dài; khảo sát, đầu tư xây dựng cầu dân sinh tại khu vực làng Ya Ma Rơng kết nối xã Kông Chro với làng Hrach (xã SRó); đầu tư xây dựng cầu tại làng Ktoh (xã Kông Chro) tạo điều kiện kết nối với tuyến đường Đông Trường Sơn; quan tâm bố trí kinh phí nâng cấp, sửa chữa các điểm trường thuộc Trường Mầm non xã Ya Hội, bảo đảm điều kiện dạy và học; đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động của Trạm Y tế xã Chơ Long.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị quan tâm bố trí chức danh cấp phó ở thôn, làng sau sắp xếp; xem xét, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các hội, đoàn thể tại địa phương, tạo điều kiện để các tổ chức phát huy vai trò, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; quan tâm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; xem xét, mở rộng thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế…

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo địa phương cùng các phòng, ban chuyên môn trao đổi, giải đáp ngay tại hội nghị.

Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tế tại Trạm Y tế xã Chơ Long. Ảnh: Phương Dung

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, những nội dung được cử tri phản ánh đều xuất phát từ thực tiễn đời sống, thể hiện tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, khách quan các ý kiến, kiến nghị để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết, bảo đảm các kiến nghị của cử tri được quan tâm xử lý kịp thời, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy trao tặng Tủ sách Kim Đồng cho thư viện Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám (xã Chơ Long), Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Yang Nam (xã Kông Chro). Ảnh: Phương Dung

Dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng 4 tủ sách Kim Đồng, trị giá 200 triệu đồng cho thư viện Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám (xã Chơ Long), Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Yang Nam (xã Kông Chro), Trường Tiểu học và THCS Phan Bội Châu (xã Ya Hội), Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường An Bình).