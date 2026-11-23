(GLO)- Chiều 22-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì buổi làm việc với các xã Hoài Ân, Ân Tường, Kim Sơn, Vạn Đức và Ân Hảo nhằm rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và kịch bản tăng trưởng năm 2027.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội tại 5 xã giữ vững ổn định, hầu hết chỉ tiêu sản xuất và thu ngân sách ước hoàn thành và vượt dự toán.

Trong đó, tăng trưởng giá trị sản phẩm của xã Hoài Ân ước đạt 9,50%; xã Ân Tường 6%; xã Kim Sơn 5,91%; xã Vạn Đức 7,01% và xã Ân Hảo 6,22%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chỉ đạo rà soát nhiệm vụ năm 2026, định hướng kịch bản tăng trưởng năm 2027 và tháo gỡ kiến nghị cho các xã. Ảnh: Phan Tuấn

Trên cơ sở kết quả đạt được, các địa phương cũng đã xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2027. Cụ thể, xã Hoài Ân phấn đấu đạt mức tăng trưởng từ 10,05-10,5%; xã Ân Tường 8,6%; xã Kim Sơn 6,96%; xã Vạn Đức 7,41% và xã Ân Hảo 6,79%.

Tại buổi làm việc, bên cạnh những kết quả đạt được, địa phương kiến nghị tỉnh và các sở, ngành tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc. Trong đó, xã Hoài Ân đề nghị ưu tiên hỗ trợ vốn đầu tư 2 công trình trọng điểm gồm Nghĩa trang Liệt sĩ Ân Phong (8 tỷ đồng) và Khu di tích địa đạo Núi Bụt (dự kiến 20 tỷ đồng).

Xã Ân Tường đề nghị tuyển dụng nhân sự thiếu hụt, bố trí kinh phí biên chế, hợp đồng theo Nghị định số 235/2026/NĐ-CP; hỗ trợ kinh phí mở mạng Nhà máy nước Ân Hữu, thiết bị môi trường, cây xanh và tiêu chí xã hạt nhân chuyển đổi số.

Xã Kim Sơn đề nghị hướng dẫn phương pháp theo dõi chỉ tiêu tăng trưởng, thu nhập bình quân đầu người cấp xã; hỗ trợ tháo gỡ về quy hoạch, đầu tư, giải phóng mặt bằng, nguồn vốn công trình trọng điểm, quỹ đất, tài sản công, dữ liệu đất đai và tiêu thụ sản phẩm.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Trần Văn Thanh đề nghị các địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026. Ảnh: Phan Tuấn

Trong khi đó, xã Vạn Đức đề nghị hướng dẫn đồng bộ quy hoạch, đất đai, hạ tầng, giải phóng mặt bằng các vị trí tập trung đất; hỗ trợ vốn hạ tầng, phòng chống thiên tai, kết nối tiêu thụ nông sản và hướng dẫn nghiệp vụ, dữ liệu, phần mềm liên thông.

Xã Ân Hảo đề nghị bố trí kinh phí làm kè chống sạt lở sông An Lão và khu vực nguy cơ cao; hỗ trợ nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ Ân Hảo (khoảng 3,9 tỷ đồng) và tôn tạo Khu di tích lịch sử Chiến thắng Đồi 174.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận nỗ lực và quyết tâm bứt phá của các địa phương; đồng thời thống nhất xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2027 theo 3 cấp độ trên nguyên tắc năm sau cao hơn năm trước, gắn với xác định cụ thể nguồn lực thực hiện.

Để hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các xã rà soát, xác định rõ tiềm năng từng loại đất để làm rõ dư địa phát triển nông nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương định hướng địa phương phát triển sản phẩm OCOP phù hợp.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phan Tuấn

Cùng với đó, các ngành và địa phương cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch vùng, thống nhất nhiệm vụ từng xã và quy hoạch kết nối hạ tầng liên vùng, phân định rõ danh mục công trình do tỉnh đầu tư và địa phương đầu tư; tính đúng, tính đủ đóng góp của nhóm ngành dịch vụ vào chỉ tiêu tăng trưởng; đồng thời quy hoạch hệ thống trường học, cơ sở y tế theo hướng liên vùng, khu vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các xã tính toán sát dự toán thu - chi ngân sách theo phân cấp, quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia; rà soát kỹ danh mục chuẩn bị đầu tư công trung hạn theo thứ tự ưu tiên, bảo đảm sát với khả năng cân đối nguồn vốn và tạo động lực tăng trưởng bền vững cho cả khu vực.