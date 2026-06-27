Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với các xã khu vực Hoài Ân

(GLO)- Sáng 27-6, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã làm việc với lãnh đạo UBND 5 xã: Hoài Ân, Ân Tường, Kim Sơn, Vạn Đức và Ân Hảo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác quy hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: T.L

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội các địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Xã Hoài Ân đạt tốc độ tăng giá trị sản phẩm 8,5%; tổng thu ngân sách hơn 53 tỷ đồng (bằng 128% kế hoạch năm), trong đó thu từ tiền sử dụng đất đạt 173% kế hoạch.

Xã Ân Hảo đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 6,3%; thu ngân sách đạt 123% kế hoạch; tổ chức đấu giá thành công 19 lô đất với tổng giá trị gần 22 tỷ đồng.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trọng Lợi

Trong khi đó, xã Vạn Đức thu ngân sách đạt 54,2% kế hoạch năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 77,7%; xã Kim Sơn thu ngân sách đạt 114,79% dự toán; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 99,94% dân số; xã Ân Tường có tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 5,4%; tổng thu ngân sách đạt 84,461 tỷ đồng...

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, công tác quy hoạch được các địa phương tập trung triển khai.

Trong đó, xã Hoài Ân đang lập quy hoạch chung với quy mô 11.572 ha, dân số hơn 35.000 người, định hướng phát triển trở thành trung tâm hành chính, thương mại, dịch vụ và công nghiệp của khu vực; gắn kết với tuyến cao tốc Bắc - Nam và các tuyến đường tỉnh ĐT 630, ĐT 638.

Các cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi và Gò Bằng tiếp tục thu hút đầu tư, với nhiều dự án đang được triển khai như: nhà máy chế biến gỗ, nhà máy sản xuất thiết bị PCCC...

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) kiểm tra khu trồng cây ăn quả Đồng Đập (thôn Phú Văn, xã Ân Tường) với mô hình trồng sầu riêng, bưởi da xanh kết hợp cà phê. Ảnh: Trọng Lợi

Bên cạnh những kết quả đạt được, các địa phương cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc như: tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch và thu gom rác thải khu vực nông thôn còn thấp; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở một số địa phương chưa đạt yêu cầu; thiếu bản đồ địa chính chính quy, ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai.

Chủ tịch UBND xã Hoài Ân Hoàng Anh Ngọc (bìa phải) thông tin vị trí quy hoạch dự kiến phục vụ trồng trọt, chăn nuôi trên địa bàn. Ảnh: Trọng Lợi

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí vốn đầu tư một số công trình trọng điểm gồm: đập dâng hạ lưu sông Kim Sơn (kinh phí khoảng 90 tỷ đồng); hệ thống cấp nước sạch; kè chống sạt lở; các tuyến giao thông kết nối vùng sản xuất...

Đồng thời, đề nghị hỗ trợ đo đạc, lập bản đồ địa chính và tạm ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất để đầu tư hạ tầng các khu dân cư, tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất và thu hút đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) thị sát mỏ cát Quánh (thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn). Ảnh: Trọng Lợi

Trong sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng đã đến dâng hương tại Khu di tích Đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn); kiểm tra công tác quản lý di tích và nghe báo cáo kế hoạch triển khai tìm kiếm hố chôn tập thể thứ hai của các liệt sĩ hy sinh trong trận tập kích tại Đồi Xuân Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn dâng hương tại Khu di tích Đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn). Ảnh: Trọng Lợi

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra, khảo sát thực tế một số vị trí quy hoạch và các công trình, dự án quan trọng trên địa bàn, gồm: mỏ cát Quánh (thôn Kim Sơn) để chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng trong thời gian tới và xử lý những vướng mắc liên quan đến việc người dân cản trở hoạt động khai thác của đơn vị trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản; khu trồng cây ăn quả Đồng Đập (19 ha, thuộc thôn Phú Văn, xã Ân Tường) với mô hình trồng sầu riêng, bưởi da xanh kết hợp cà phê; mỏ cát sông Kim Sơn tại thôn Liên Hội (xã Ân Tường) được UBND tỉnh cấp phép cho Công ty TNHH XDTH Hoàng Phát khai thác; đồng thời, khảo sát vị trí đề xuất xây dựng đập dâng trên sông Kim Sơn tại xã Hoài Ân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bên trái) tham quan nhà trưng bày ở Khu di tích Đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn). Ảnh: Trọng Lợi

Qua buổi làm việc và khảo sát thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy hoạch theo định hướng phát triển mới; tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, khu vực Hoài Ân không có nhiều lợi thế để phát triển công nghiệp nặng, vì vậy, nông nghiệp tiếp tục là ngành kinh tế chủ lực, quyết định sinh kế lâu dài của người dân.

Tuy nhiên, địa phương cần đổi mới tư duy phát triển, chuyển từ sản xuất truyền thống sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất tổng hợp (TFP), ứng dụng khoa học - công nghệ, phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và nâng cao giá trị gia tăng.

Đối với sản xuất lúa, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu triển khai ngay quy trình canh tác chất lượng cao, phát thải thấp; áp dụng kỹ thuật tưới ngập - khô xen kẽ, tăng cường sử dụng phân hữu cơ, không đốt rơm rạ sau thu hoạch; đồng thời đẩy mạnh cơ giới hóa và chuyển đổi số trong sản xuất.

Trong chăn nuôi, các địa phương phải rà soát toàn bộ chuỗi sản xuất heo, gia cầm; yêu cầu các trang trại, nhà máy thực hiện nghiêm quy trình sản xuất tuần hoàn, thân thiện với môi trường.

Đối với sản phẩm gà thương phẩm, đồng chí Phạm Anh Tuấn yêu cầu thống nhất xây dựng và phát triển thương hiệu "gà đồi Hoài Ân", chấm dứt tình trạng mỗi địa phương phát triển một thương hiệu riêng lẻ.

Về kinh tế rừng, cần từng bước chuyển từ trồng keo sang phát triển rừng gỗ lớn; đồng thời, nghiên cứu thí điểm trồng cây đàn hương nhằm nâng cao giá trị kinh tế.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các xã Hoài Ân, Kim Sơn, Ân Tường, Vạn Đức và Ân Hảo tăng cường liên kết vùng, xây dựng vùng sản xuất tập trung, tích tụ đất đai, thống nhất quy trình sản xuất và sử dụng chung một thương hiệu đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Theo đồng chí, chỉ khi hình thành vùng nguyên liệu quy mô lớn mới có thể thu hút doanh nghiệp đầu tư, mở rộng thị trường và hướng đến xuất khẩu.

Về quản lý nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, từ ngày 1-7, tỉnh sẽ triển khai quy trình hành chính mới nhằm cắt giảm khâu trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. Chính quyền cơ sở cần tập trung giải quyết nhanh thủ tục hành chính, nhất là lĩnh vực đất đai để thúc đẩy phát triển kinh tế.

Đồng chí yêu cầu các địa phương chủ động xây dựng danh mục đầu tư, ưu tiên hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sạch; phối hợp lấy mẫu đất, lựa chọn cây trồng phù hợp để hình thành các chuỗi liên kết sản xuất; tuân thủ nghiêm quy hoạch, tăng cường quản lý đất đai, môi trường và trật tự xây dựng.

Mọi quyết định hành chính phải dựa trên quy định pháp luật và yêu cầu thực tiễn, tuyệt đối không xử lý công việc theo cảm tính hay quan hệ cá nhân.

"Tôi kỳ vọng đội ngũ cán bộ cơ sở đổi mới tư duy, phát huy trách nhiệm, tận dụng chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để nâng cao năng suất lao động, phát triển kinh tế địa phương, nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng khu vực Hoài Ân phát triển bền vững trong giai đoạn mới" - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.