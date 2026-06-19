Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Công ty Nông nghiệp HAGL - Stung Treng

(GLO)- Trong chuyến công tác tại tỉnh Stung Treng (Vương quốc Campuchia), chiều 18-6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã đến thăm, làm việc với Công ty Nông nghiệp HAGL - Stung Treng (trụ sở tại xã Ô Svay, huyện Borey Ô Svay Sen Chey).

Qua 5 năm hoạt động sản xuất kinh doanh tại tỉnh Stung Treng, Công ty Nông nghiệp HAGL - Stung Treng (Tập đoàn HAGL) đã triển khai 2 dự án nông nghiệp công nghệ cao với tổng diện tích khoảng 5.000 ha.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) tham quan xưởng chế biến và đóng gói chuối xuất khẩu của Công ty Nông nghiệp HAGL - Stung Treng. Ảnh: R'Piên

Trong đó, Công ty trồng 1.500 ha chuối, 250 ha sầu riêng, 500 ha dâu tằm, 210 ha xoài và 250 ha cà phê; đồng thời, tạo việc làm thường xuyên cho 1.500 lao động địa phương. Thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục mở rộng thêm 1.300 ha cà phê.

Công ty Nông nghiệp HAGL - Stung Treng trồng 1.500 ha chuối tại tỉnh Stung Treng. Ảnh: R'Piên

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đánh giá cao những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác an sinh xã hội mà Tập đoàn HAGL triển khai tại tỉnh Stung Treng.

Khu nhà xưởng chế biến và đóng gói chuối của Công ty Nông nghiệp HAGL - Stung Treng. Ảnh: R'Piên

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Gia Lai luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả ở nước bạn, góp phần củng cố mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với Công ty Nông nghiệp HAGL - Stung Treng. Ảnh: R'Piên

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh mong muốn tỉnh Stung Treng tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp Gia Lai tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư; đồng thời, hỗ trợ Tập đoàn HAGL mở rộng diện tích cà phê, đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới.