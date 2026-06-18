Thúc đẩy hợp tác đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai

(GLO)- Sáng 18-6, tại thành phố Stung Treng (Vương quốc Campuchia), Ủy ban chính quyền tỉnh Stung Treng và UBND tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai năm 2026.

Dự hội nghị có Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia Sem Vi Rek; Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng Sor Soputra; Chủ tịch Hội đồng tỉnh Stung Treng Chheang Lak; lãnh đạo chính quyền các tỉnh Ratanakiri, Preah Vihear, Mondulkiri và các tổ chức, hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp Campuchia.

Tham dự về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh; lãnh đạo các sở, ngành và một số doanh nghiệp của tỉnh.

Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng Sor Soputra phát biểu tại hội nghị. Ảnh: R'Piên

Phát biểu tại hội nghị, Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng Sor Soputra nhấn mạnh: Hội nghị được tổ chức là minh chứng rõ nét cho tinh thần hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa 2 nước Campuchia - Việt Nam nói chung, giữa 2 tỉnh Stung Treng và Gia Lai nói riêng ngày càng bền vững, phát triển lên tầm cao mới.

Với tiềm năng phong phú trên nhiều lĩnh vực gồm: nông - lâm nghiệp, năng lượng thủy điện, thương mại biên giới và du lịch sinh thái - văn hóa - lịch sử, Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng tin tưởng sẽ mở ra không gian thảo luận trực tiếp, hợp tác đầu tư giữa 2 tỉnh Stung Treng - Gia Lai cũng như các tỉnh lân cận và cộng đồng doanh nghiệp.

Chính quyền tỉnh Stung Treng cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp cho các nhà đầu tư khi chọn Stung Treng để sản xuất, kinh doanh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: R'Piên

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cũng khẳng định: Việt Nam và Campuchia là 2 quốc gia láng giềng gần gũi, có quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, gắn bó lâu đời.

Đặc biệt, tỉnh Gia Lai xác định, việc hợp tác với các địa phương khu vực Đông Bắc Campuchia, trong đó có tỉnh Stung Treng, không chỉ là nhiệm vụ đối ngoại thường xuyên mà còn là định hướng chiến lược trong phát triển kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại và giao lưu nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: R'Piên

Sự phát triển của Gia Lai sẽ gắn với việc mở rộng không gian hợp tác khu vực, phát huy lợi thế bổ trợ giữa các địa phương láng giềng trên tinh thần cùng phát triển, cùng hưởng lợi.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: Nếu Stung Treng có lợi thế về quỹ đất, tài nguyên thiên nhiên và dư địa phát triển lớn, thì Gia Lai có lợi thế về hạ tầng kết nối, chế biến, logistics và tiếp cận thị trường.

Sự kết hợp này mở ra triển vọng hình thành các chuỗi liên kết mới trong sản xuất nông nghiệp, chế biến nông - lâm sản, năng lượng, thương mại, dịch vụ và phát triển kinh tế khu vực biên giới.

Riêng trong lĩnh vực kinh tế và đầu tư, 2 tỉnh đã thống nhất tăng cường trao đổi thông tin về quy hoạch, danh mục dự án ưu tiên; hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác; khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng như nông nghiệp công nghệ cao, phát triển vùng nguyên liệu, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, khai khoáng, xây dựng, du lịch, phát triển vùng nguyên liệu nông - lâm sản.

Đây chính là nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp Gia Lai, doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp tỉnh Stung Treng từng bước hiện thực hóa các ý tưởng hợp tác thành những dự án cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho biết thêm: Việc ký kết các bản ghi nhớ hôm nay có ý nghĩa quan trọng trên nhiều phương diện. Đó là sự khẳng định niềm tin, thiện chí và quyết tâm hợp tác của chính quyền tỉnh Stung Treng đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng; là cơ sở để các bên tiếp tục khảo sát, nghiên cứu, hoàn thiện phương án hợp tác, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, pháp luật và điều kiện thực tế của mỗi địa phương.

Đồng thời, đây cũng là tín hiệu tích cực để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa dòng chảy đầu tư, thương mại, dịch vụ và giao lưu nhân dân giữa 2 tỉnh trong thời gian tới.

Lãnh đạo chính quyền tỉnh Stung Treng và Công ty cổ phần Phú Tài ký kết Bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư trồng 10.000 ha rừng gỗ lớn với tổng vốn đầu tư dự kiến 1 nghìn tỷ đồng. Ảnh: R'Piên

Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh tin tưởng, với sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo 2 tỉnh; với tinh thần hợp tác chân thành, bình đẳng, cùng có lợi cùng với sự năng động, quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp, các nội dung hợp tác ký kết sẽ sớm được cụ thể hóa, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Stung Treng, tỉnh Gia Lai và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tại hội nghị, các đại biểu, nhà đầu tư đã cùng thảo luận về các vấn đề trọng tâm nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa 2 tỉnh trong thời gian tới. Nhất là tăng cường cơ chế phối hợp và hợp tác thường xuyên giữa chính quyền 2 tỉnh để theo dõi, đánh giá và giải quyết các vấn đề thách thức có thể xảy ra trong quá trình khởi động và thực hiện các dự án đầu tư.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền thông tin về tiềm năng đầu tư, chính sách ưu đãi và cơ hội kinh doanh tại 2 tỉnh một cách rộng rãi để thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp; tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên có tiềm năng cao như: nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông sản, du lịch tự nhiên và văn hóa, năng lượng tái tạo, thương mại, dịch vụ.

Tăng cường hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư nhân, thúc đẩy xây dựng mạng lưới kết nối doanh nghiệp của 2 tỉnh nhằm tạo dựng mối quan hệ đối tác và mở rộng cơ hội kinh doanh. Nâng cao phát triển nguồn nhân lực, đào tạo kỹ năng chuyên môn và trao đổi kinh nghiệm kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và lĩnh vực đầu tư.

Tiếp tục duy trì môi trường hòa bình, an ninh, trật tự xã hội và sự hợp tác quản lý tại khu vực biên giới nhằm tạo sự tin tưởng và an tâm cho các nhà đầu tư và người dân. Thúc đẩy phát triển xanh và bền vững thông qua việc bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên một cách có trách nhiệm và cùng đóng góp vào sự thịnh vượng của người dân 2 tỉnh.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai và Hội LHTN tỉnh Stung Treng ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030. Ảnh: R'Piên

Tại hội nghị, lãnh đạo chính quyền tỉnh Stung Treng đã ký kết Bản ghi nhớ đầu tư với Công ty cổ phần Phú Tài về nghiên cứu đầu tư trồng 10.000 ha rừng gỗ lớn với tổng vốn đầu tư dự kiến 1 nghìn tỷ đồng.

Đồng thời, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai và Hội LHTN tỉnh Stung Treng đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 nhằm thiết lập mối quan hệ kết nghĩa, giao lưu hữu nghị và hợp tác trong công tác thanh niên.