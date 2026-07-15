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Tổng kết dự án phát triển sa nhân tím dưới tán rừng tại xã Bình Phú

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VŨ HOÀNG
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(GLO)- Ngày 15-7, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết dự án phát triển cây sa nhân tím dưới tán rừng tại xã Bình Phú.

Đây là hoạt động nhằm đánh giá kết quả thực hiện Dự án “Hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu sa nhân tím dưới tán rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số, góp phần cải thiện sinh kế người dân, bảo tồn hệ sinh thái rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu ở xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai”.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Vũ

Dự án có tổng kinh phí 50.000 USD do Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ Môi trường toàn cầu và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP/GEF SGP) tài trợ, được triển khai thực hiện từ tháng 7-2025 đến tháng 6-2026.

Sau gần 1 năm thực hiện, dự án đã mang lại những thay đổi căn bản cho đời sống của hơn 1.400 người dân, chủ yếu là đồng bào Bahnar tại địa phương.

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Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai, Trưởng ban Điều hành dự án phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Vũ

Cụ thể, dự án đã hoàn thành khảo sát, lập bản đồ phân bố cây sa nhân tím; xây dựng thành công mô hình vườn bảo tồn sa nhân rộng 500 m2 và thiết kế 6 tuyến du lịch trải nghiệm, nông nghiệp tuần hoàn. Đồng thời, thành lập Ban điều hành cùng 7 nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng, nâng cấp các vườn cây ăn quả hộ gia đình để đón khách.

Bên cạnh đó, nhiều lớp tập huấn kỹ thuật thu hái bảo tồn dược liệu và kỹ năng truyền thông trên mạng xã hội đã được tổ chức, giúp người dân nâng cao năng lực tự chủ kinh tế.

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Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hoàng Vũ

Thành công bước đầu của mô hình đã giúp làng Vĩnh An (xã Bình Phú) được tỉnh Gia Lai chọn là 1 trong 19 điểm du lịch cộng đồng được dự kiến hỗ trợ, đưa vào nghị quyết của HĐND tỉnh giai đoạn 2026.

Đây là cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục bảo tồn nguồn dược liệu quý, giữ gìn bản sắc văn hóa Bahnar và mở ra hướng thoát nghèo bền vững dựa vào rừng.

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